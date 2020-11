Bilans niedzielnego „marszu sąsiadów” na Białorusi

Mieszkańcy kilku dzielnic Mińska zbierali się w różnych miejscach na protesty odbywające się pod nazwą „marsz sąsiadów”. Ludzie maszerowali kolumnami i tworzyli łańcuchy. Podobne akcje miały miejsce m.in. w Grodnie, Witebsku i podstołecznych Borowlanach.

Zgodnie z wezwaniem rozpowszechnianym przez niezależne kanały na komunikatorze Telegram niedzielny protest odbywa się w dzielnicach mieszkalnych, a nawet na podwórkach domów. Zwolennicy opozycji wezwali mieszkańców, by demonstracje odbywały się „po sąsiedzku” i by byli na nie przyprowadzani sąsiedzi.

Portal Tut.by informował o użyciu przez funkcjonariuszy gazu łzawiącego w Mińsku i w Borowlanach. Na ulicy Żukowskiego w Mińsku funkcjonariusze przeszukiwali klatki schodowe, dzwonili domofonami i prosili o otwarcie drzwi wejściowych.

O zatrzymaniu Kruka poinformował rzecznik Rady Koordynacyjnej Anton Radniankou. Według wstępnych doniesień ekonomista został zatrzymany podczas akcji protestu w Mińsku. W stolicy przez pewien czas odnotowywano problemy z łącznością przez internet mobilny, a część stacji metra była zamknięta.

Milicja w białoruskiej stolicy ustawiła metalowe ogrodzenia na Placu Październikowym w centrum, a pod administrację prezydenta samochody milicyjne. Dodatkowe siły milicji rozmieszczono przed budynkiem rządu i w rejonie obelisku Mińsk – Miasto Bohater, gdzie w ostatnich 4 miesiącach odbywały się protesty.

Łącznie aresztowano kilkaset osób.

Today, despite arrests and violence, tens of thousands protest across Belarus. People self-organize in communities, coordinate with others. Tactics of decentralized protest will apparently be used for the wintertime, and there is no chance the protests will fade out anytime soon. pic.twitter.com/Hapshd2VTi

