Hołownia chce zostać premierem. „Jestem gotów”

W rozmowie z „Rzeczpospolitą” Szymon Hołownia przyznał, że jest gotów na przedterminowe wybory. Jak mówił, marzy mu się także teka premiera.

– Trzeba się przygotować lepiej do rządzenia, niż robi to PiS. Zawsze powtarzam, że gniew, którego jest dziś dużo w nas wszystkich – wielu wyraża go na ulicy – on popycha do działania, ale to nadzieja naprawdę ludzi pociąga. Musimy opowiedzieć o Polsce do której tęsknimy i do której dążymy. Tak właśnie przygotowujemy się do wcześniejszych wyborów, ze wszystkich sił: programowo, strukturalnie i ludzko – pod każdym względem – mówił Hołownia.

Jak dodał szef ruchu Polska 2050, przyspieszone wybory parlamentarne „są prawdopodobne już latem lub wczesną wiosną”. – Jestem gotów i chciałbym zostać premierem RP – oświadczył w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

W ocenie Hołowni, jeszcze nigdy groźba rozpadu Zjednoczonej Prawicy nie była tak realna. – Zbigniew Ziobro robi swoją robotę podkopując pozycję Jarosława Kaczyńskiego i szantażując Morawieckiego na każdym kroku. Protesty społeczne prawdopodobnie wzmogą się na wiosnę, a sytuacja gospodarcza będzie coraz gorsza. Ponadto system edukacji siada, ponieważ minister Czarnek zajmuje się wzmacnianiem kuratoriów, zamiast zająć się dbaniem o to, by edukacja zdalna była wydolna. Oczywiście nie można dać gwarancji, ale spodziewam się przesilenia w następnym roku – stwierdził Hołownia.

Źródło: Rzeczpospolita