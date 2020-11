Masakra rolników dokonana przez Boko Haram w Nigerii

W sobotę 28 listopada odbywały się tam pierwsze wybory lokalne od początku powstania dżihadystów w 2009 roku. Jeden ze świadków mówił: odnaleźliśmy 43 osoby, wszystkie miały poderżnięte gardła. Szósta poważnie rannych została uratowana.

Atak miał miejsce na polu ryżowym położonym dziesięć kilometrów od Maiduguri, stolicy stanu Borno. W zeszłym miesiącu na tych polach zabito 22. chłopów.

W sumie na sześćdziesięciu robotników rolnych zatrudnionych do zbioru ryżu na farmie czterdziestu trzech zostało zabitych, a sześciu innych rannych. Czas ataku wybrano celowo. Tego dnia wybierano przedstawicieli i radnych regionów 27 okręgów wyborczych stanu Borno.

Wybory te były wielokrotnie odkładane. Przeciw nim był Boko Haram i rywalizująca z nim frakcja Państwa Islamskiego w Afryce Zachodniej (Iswap). W 2014 roku Boko Haram zajęło w tym stanie wiele miejscowości i przejęło nad nimi kontrolę. Obowiązuje tu szariat.

W pięciu okręgach wyborczych położonych na obrzeżach jeziora Czad, obszaru kontrolowanego przez grupę Iswap, mieszkańcy mogli głosować jedynie w mieście Maiguguri, gdzie chroniła ich armia. Od wybuchu konfliktu w 2009 roku swoje domy opuściło w tym regionie 2 miliony ludzi, a w atakach zginęło ponad 36 000 osób.

Arewa is bleeding, This is Jana'iza of 43 Peoples slaughter by Boko haram Yesterday in zabarmari jere L G of Borno State. pic.twitter.com/Ty5kwK3qzp

— Ibrahim Abdulkadir Abubakar (@ibrahim_a_k_a_) November 29, 2020