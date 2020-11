Niemiecki wirusolog OSTRO! „Ludzie noszą maski, trzymają dystans, przestali myśleć”

Prof. Sucharit Bhakdi, światowej sławy niemiecki wirusolog, autor książki „Koronawirus – Fałszywy Alarm?” był gościem telewizji wRealu24. Tam przekonywał m.in., że „cała ta pandemia jest zbudowana na kłamstwie”.

Profesor Sucharit Bhakdi był pracownikiem uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i kierownikiem Instytutu Mikrobiologii i Higieny Medycznej. Jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej cytowanych wirusologów w Niemczech.

Ludzie przestali myśleć

– Ludzie noszą maski, trzymają dystans i głowę nisko, przestali myśleć. Jeśli ludzie nie zrozumieją, że podążają za diabłem to stracą wszystko. Ludzie pytają mnie co trzeba zrobić, ja odpowiadam, że jedyną rzeczą, która może nas ocalić jest to, że ludzie zaczną myśleć – mówi prof. Bhakdi.

– Dlatego właśnie napisaliśmy tę książkę (Koronawirus – Fałszywy Alarm? – red.), bo chcieliśmy, żeby ludzie znów zaczęli myśleć (…) Ludzie powinni mówić, że mamy wciąż demokrację i nie zrobimy tego, co rząd nam każe. Nie nałożymy tych maseczek i nie zostaniemy w domu, ponieważ to nas zabija – kontynuuje.

– Każdy rząd, który wydaje nakaz noszenia masek popełnia przestępstwo – uważa Bhakdi. – To wszystko jest częścią większego planu.

Szczepionka niebezpieczna?

Prof. Bhakdi odniósł się także do ewentualnego zagrożenia ze strony szczepionek na koronawirusa. – Jeżeli Twoje szanse na to, że umrzesz na koronawirusa są na poziomie 0,05 procenta, to jakiej ochrony oczekujesz? (…) Jeżeli myślisz, że szczepionka sprawi, że szanse spadną do 0,04 procenta to jesteś naiwny. Żadna szczepionka nie jest w stanie zredukować ilości zgonów do liczb, o których wspomniałem – powiedział.

– Większość szczepionek może przynieść poważne efekty uboczne. Jeśli zaszczepicie 10 tysięcy osób to z całą pewnością będzie co najmniej 1 osoba z poważnymi efektami ubocznymi – dodał. – Ta nowa szczepionka, którą się propaguje w Niemczech i Szwajcarii, to jest szczepionka genetyczna, czyli mamy do czynienia ze szczepionką, która nigdy nie była używana. Ona zawiera gen wirusa, który będzie nam wszczepiany.

– Prawdopodobieństwo, że ta nowa szczepionka będzie kosztować poważne skutki uboczne jest bardzo wysokie – powiedział prof. Bhakdi.