Ostre protesty w Paryżu! Kilkudziesięciu policjantów rannych, wielka skala zniszczeń [WIDEO]

Sobotnie protesty przeciwko ustawie o tzw. globalnym bezpieczeństwie (m.in. zakaz filmowania policjantów w akcji) wyprowadziły na ulice związki zawodowe, Czarne Bloki, antyrasistów, a nawet dały impuls mocniejszego powrotu „żółtych kamizelek”. W środku pandemii koronawirusa na ulice francuskich miast wyległo, według danych MSW, co najmniej 133 000 ludzi (pół miliona wg organizatorów).

Efekt demonstracji: około sześćdziesięciu policjantów i żandarmów rannych, 81 osób w aresztach i wielka skala zniszczeń. Wydaje się, że tak duża frekwencja na protestach to także wynik zmęczenia ludzi izolacją i okazja do odreagowania. Media piszą nawet o „lewicy zjednoczonej w nienawiści do policji”.

Według ministerstwa spraw wewnętrznych w Paryżu na Placu Republiki i Placu Bastylii poawiło się ponad 46 tys. osób. Manifestanci zniszczyli m.in. fasadę Banku Francji, podpalili kilka luksusowych pojazdów, zdemolowali kioski i lokale sieci restauracji Hippopotamus, a także sklepy, agencję nieruchomości i salon z motocyklami.

Celem ataków protestujących byli również sami policjanci. Grupa zamaskowanych demonstrantów brutalnie pobiła policjanta, który przewrócił się podczas interwencji. Manifestanci kopali policjanta po głowie i brzuchu, dopóki grupie funkcjonariuszy nie udało się zasłonić kolegi tarczami. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego.

W sieciach społecznościowych krąży wiele filmów przedstawiających ataki na policjantów, którzy są brutalnie bici przez demonstrantów, obrzucani racami i fajerwerkami. W siły CRS rzucano także „koktajlami Mołotowa”.

I na koniec uboczny efekt tego typu zajść. Na Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen głosuje według sondaży 51,5% policjantów i wojskowych. Ciekawe o ile procent te wielkości wzrosną?

🔴 Manifestation contre la loi «sécurité globale» à Paris : un policier a été lynché (images @TaoualitAmar)

►Au moins 37 policiers et gendarmes ont été blessés durant les violences ➡https://t.co/j9k34IWnod pic.twitter.com/osTZUIQSkg — Actu17 (@Actu17) November 28, 2020

🇧🇪[FLASH] : Hier soir, à #Liège en #Belgique, une manifestation contre le confinement a démarré spontanément.pic.twitter.com/tz8UxZTzVw — La Plume Libre (@LPLdirect) November 29, 2020

Insupportable ces attaques lâches contre les forces de l’ordre tout à l'heure à Paris…

😡#JeSoutiensLaPolice pic.twitter.com/Bkzysruwmz — Verlaine (@__Verlaine__) November 28, 2020