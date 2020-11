Winnicki ostro o Lempart: niezrównoważona, chamska prostaczka. PO i Lewica mają jej twarz [VIDEO]

W jednym z programów poseł Robert Winnicki stwierdził, że Lewica i Platforma „mają dzisiaj twarz Marty Lempart” i odpowiadają za każdy wulgaryzm i chamstwo na manifestacjach. Jeden z liderów Konfederacji nie przebierał w słowach oceniając feministkę. – Niezrównoważona, wulgarna prostaczka – powiedział o szefowej Strajku Kobiet.

– Sytuacja jest taka, że pani poseł Nowacka, pan poseł Joński i inni państwo posłowie z Koalicji Obywatelskiej i Lewicy idziecie w manifestacjach organizowanych przez panią Lempart. Pani Lempart jest niezrównoważoną, wulgarną prostaczką, która non stop epatuje przekleństwami, która krzyczy do policjantów: ty psie, zamknij mordę, ku***, je***, wy**** – ona cały czas tym językiem operuje, do tego podburza ludzi – tłumaczył Winnicki.

– To wy bierzecie główną odpowiedzialność dzisiaj za to co się dzieje na ulicy. To jest wasza odpowiedzialność, że tak wylewa się wulgaryzm, prostactwo i chamstwo – mówił do polityków groteskowej opozycji. – Podpisujecie się pod tym – dodał.

„Lewica i Platforma mają od kilku tygodni twarz Marty Lempart – niezrównoważonej, wulgarnej prostaczki, która rynsztokowym zachowaniem i agresją sprowadza debatę publiczną w Polsce do poziomu szamba. Podpisujecie się swoimi legitymacjami poselskimi pod jej zachowaniami, ona jest waszą liderką” – czytamy słowa posła na profilu facebookowym Konfederacji.