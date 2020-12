Dworczyk: W tym tygodniu Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień

Michał Dworczyk był gościem w „Rozmowie Piaseckiego” na TVN24. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że jeszcze w tym tygodniu poznamy założenia programu szczepień.

Szczepionki na Covid-19 mają dotrzeć do Polski w grudniu. W tym miesiącu mają się zaszczepić medycy i osoby z grupy zagrożenia. Kolejna fala szczepień zapowiedziana została na styczeń. W tym tygodniu możemy dowiedzieć się więcej na ten temat.

– To przede wszystkim zależy od producentów i dostawców szczepionek. Zgodnie z ich deklaracjami te szczepionki trafią na przełomie grudnia i stycznia do Polski. W tym tygodniu premier Morawiecki ogłosi założenia programu szczepień, który rozpocznie się w Polsce niezwłocznie po tym, jak szczepionki zostaną do naszego kraju dostarczone – stwierdził Michał Dworczyk w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Na ten moment przekaz rządu jest taki, że szczepionki mają być nieobowiązkowe. Wiele kontrowersji wywołała wypowiedź ministra zdrowia, który stwierdził, że rząd zaszczepi całą dorosłą populację Polaków.

Źródło: TVN24