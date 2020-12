Gejowska orgia w Brukseli: Rumcajs Orbana ubogacał polskich dyplomatów?!

Jozsef Szajer, europoseł Fideszu Victora Orbana, został nakryty na nielegalnej gejowskiej orgii przez belgijską policję. Teraz okazuje się, że węgierscy konserwatyści mieli w jej trakcie obcować… z polskimi dyplomatami.

O sprawie poinformowała reporterka Una Hajdari z „Politico”. Nie wiadomo, o których dyplomatów chodzi, ale pojawiły się sugestie, że to ci, którzy oficjalnie są antyLGBT.

Sources indicate that Polish diplomats were at the event as well. As someone who has reported on the anti-LGBT sentiments in Poland, I never thought pro-LGBT activists would be able to use the "you had a gangbang in Brussels" argument against the government.

— Una Hajdari (@UnaHajdari) December 1, 2020