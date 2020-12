Gruzja jedną nogą w NATO? „Zgodę może otrzymać nawet jutro”

Niedługo Gruzja może otrzymać Plan Działania na Rzecz Członkostwa w NATO – informuje ukraiński portal Europejska Prawda.

„W kwaterze głównej NATO, na poziomie technicznym, uzgodniono, że Gruzja ma podstawy do otrzymania MAP nawet jutro. Co więcej, wielu jest skłonnych wierzyć, że Tbilisi już w dużej mierze spełniło wymogi przyszłego Planu, a kraj ten powinien zostać 31. członkiem Sojuszu w dającej się przewidzieć przyszłości” – czytamy w artykule.

„Nawet jutro” ale wciąż nie wiadomo kiedy dokładnie. Nie wiadomo też, czy wszyscy członkowie Sojuszu popierają pomysł zaproszenia Gruzji do realizacji Plan Działania na Rzecz Członkostwa. Na ten moment więc są to tylko puste frazesy.

Na stronie serwisu internetowego NATO opisującej stosunki z Gruzją pojawiła się co prawda informacja, że kraj ten już przygotowuje się do członkostwa „poprzez opracowywanie i skuteczną realizację rocznych programów narodowych”. Jednak zaproszenie do pełnego członkostwa w NATO zapada w drodze konsensusu wszystkich państw członkowskich.

Źródło: Европейская правда