Jakub Kulesza: należy natychmiast otworzyć całą gospodarkę!

– Tego przede wszystkim potrzebują przedsiębiorcy – możliwości zarabiania. Z wielu obszarów gospodarki nie ma co zbierać, ale trzeba ratować to, co jeszcze można – powiedział w Programie 3 Polskiego Radia Jakub Kulesza, reprezentant wolnościowego skrzydła Konfederacji.

Rząd, rozwiązując problemy, które sam stworzył, otworzył galerie w reżimie covidowym. Libertariański poseł Konfederacji, Jakub Kulesza, stwierdził, że „otwarcie galerii handlowych należy ocenić z perspektywy decyzji o ich zamknięciu”. – Oceniam to negatywnie, bo nie trzeba by było ich otwierać, gdyby wcześniej nie były zamknięte. Zamykanie obszarów życia gospodarczego naraża później ludzi na kumulację – powiedział wolnościowiec.

W rozmowie poruszono temat obostrzeń, których część osób nie przestrzega. – Trudno dziwić się ludziom, że nie stosują się do obostrzeń, które nie mają żadnej logiki w działaniu – stwierdził Jakub Kulesza.

– Ludzie sami nie wierzą w te obostrzenia i mają wrażenie, że rząd działa w sposób losowy, chaotyczny i wbrew zdrowemu rozsądkowi. Tak jest i z tego wynika brak zaufania do działań władzy – dodał.

Kulesza zauważył, że obostrzenia negatywnie wpływają na sytuację przedsiębiorców. Wolnościowiec stwierdził, że „należy natychmiast otworzyć całą gospodarkę”. – Tego przede wszystkim potrzebują przedsiębiorcy – możliwości zarabiania. Z wielu obszarów nie ma co zbierać, ale trzeba ratować to, co jeszcze można – ocenił polityk.

Źródło: Polskie Radio