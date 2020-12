Kochane pieniążki przyślijcie wyborcy. Hołownia żebrze o datki [WIDEO]

Szymon Hołownia zbiera pieniądze na swą dalszą karierę polityczną. Celebryta nawołuje swych wielbicieli do wpłacania pieniędzy na jakiś projekt za 30 lat – ruch Polska2050.pl.

Bezobjawowy katolik Hołownia wystąpił z orędziem do swych fanów na Facebooku w filmiku „Poranek z Szymonem”. Celebryta namawia do wpłacania pieniędzy i twierdzi, że wszystko się zwróci. Coś jak emerytura bowiem Hołownia chce, by wpłacać na jakiś projekt w perspektywie 30 lat, czyli na ruch Polska2050.pl.

– Teraz tak naprawdę musimy się przygotować na coś, co jest istotą w demokracji – na sprawowanie rządów, może na współrządzenie, na to, żeby konsekwentnie sprawować wasze sprawy, a więc to wszystko, co dzisiaj wkładamy w naszą działalność ma się później zwrócić, a naszym zadaniem jest to, żeby się zwróciła – mówił po prośbie

Były kandydat na prezydenta nie jest pazerny. Weźmie dwadzieścia złotych, dziesięć, a nawet piątaka. Nie wybrzydza. – Serdecznie was pozdrawiam. Zapraszam, abyście wsparli nasz ruch Polska2050.pl, żebyście wpłacili 10 zł, 5 zł, 20 zł – prosił się.

Hołownia wypowiedział się tez na tematy polityczne, ale to co mówił nie ma żadnego znaczenia, ani większego sensu. Stek banałów. Kto chce niech sobie posłucha, my rozpisywać się na ten temat nie będziemy.