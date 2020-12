Kula ognia nad Japonią wywołała panikę. Były wielki błysk i dudnienie

Wydarzenie zostało sfilmowane w niedzielę 29 listopada o godzinie 1:34 rano m.in. przez kamery japońskiej telewizji publicznej NHK w prefekturach Mie i Aichi, położonych w centrum kraju.

Wiele osób uważało nawet, że chodzi o jakąś konfrontację militarną.

Reporter NHK z miasta Matsuyama w prefekturze Ehime powiedział, że blask był tak jasny, że można go było zobaczyć przez zasłonięte zasłony.

Wiele osób uwieczniło ten moment również za pomocą smartfonów. Meteoryt miał też wywoływać dudnienie.

People across wide areas of Japan were treated to a spectacular light show in the early hours of Sunday, thanks to what is believed to be a meteor. pic.twitter.com/r0HfI082SK

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) November 30, 2020