15-latek miał w rzeczywistości lat 22 i czując się coraz bardziej bezkarny napadał na staruszki

Historia, która wydarzyła się w Nimes pokazuje prawdziwe problemy Francji z tzw. małoletnimi migrantami. Imigrant-recydywista został złapany na gorącym uczynku włamania. To było jego kolejne przestępstwo. Złapany podobnie jak wcześniej, twierdził, że ma 15 lat.

W rzeczywistości okazał się o siedem lat starszy. Był to prawdziwy imigrant, ale fałszywy nieletni. Policja z Nîmes (departament Gard) zatrzymała udającego 15-latka tzw. „izolowanego nieletniego”. Zostałdoprowadzonu do sądu dla nieletnich.

Tam jednak, jak pisze regionalny dziennik „Objectif Gard”, sędzia miał wątpliwości co do prawdziwego wieku chłopca. Zlecił analizę wieku na podstawie badań układu kostnego. Okazało się, że złodziej ma lat 22. Był już stawiany przed sądem dla nieletnich w północnej Francji, ale ze względu na wiek otrzymał łagodną karę. W rzeczywistości miał już wtedy lat 21.

Teraz zatrzymano go w nocy z 21 i 22 listopada na okradaniu ze wspólnikami mieszkania. Spisany i wypuszczony, został ponownie złapany na kradzieży… tego samego mieszkania. Policja zidentyfikowała go także jako sprawcę napaści na co najmniej cztery starsze kobiety. Napadał na nie pomiędzy 25 października a 1 listopada.

Jako dorosły został zatrzymany w areszcie i stanął przed normalnym już sądem z zarzutami napaści na czwórkę bezbronnych starszych ludzi. Trzykrotnie aresztowany był trzykrotnie zwalniany i dopiero czwarty sędzia, który zlecił badanie wieku, wykazał się zdrowym rozsądkiem i poczuciem sprawiedliwości. Wcześniej system młodzieńca po prostu zdemoralizował…

Źródło: Valeurs Actuelles