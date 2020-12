Adam Niedzielski: Zwycięstwem będzie zaszczepienie całej populacji

Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem w rozgłośni radiowej TOK FM. Szef resortu zdrowia mówił m.in. o szczepionkach.

– Jeśli chodzi o podejście do pandemii, z panem premierem mamy bardzo podobne spojrzenie. Codziennie spotykamy się na RZZK i tam staramy się obaj tłumaczyć, że sytuacja, w której się znajdujemy, to sytuacja, w której trendy się zmieniają, ale cały czas mamy do czynienia z wyzwaniem i to wyzwaniem, którym nie jest w tej chwili wyłącznie zarządzaniem systemem opieki zdrowotnej, ale mamy też wyzwanie w postaci zarządzania emocjami społecznymi – mówił w TOK FM minister Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia studził optymizm dotyczący spadku liczby zachorowań. – Rzeczywiście oznaki różne, w tym też dotyczące zlecania badań przez lekarzy POZ, są pozytywne, ale to nie oznacza, że jesteśmy w strefie komfortu, bo nadal liczba zachorowań to rząd 10 tysięcy osób – mówił.

– Zwycięstwem będzie zaszczepienie całej populacji i sprowadzenie pandemii do choroby, która jest w naszym otoczeniu, ale nie budzi naszego przerażenia i chaosu jak Covid w tej chwili – stwierdził polityk.

Oficjalnie jednak rząd wciąż utrzymuje, że szczepionki na Covid nie będą obowiązkowe.

– Co to za totalitarne pomysły zaszczepienia całej populacji? Pan @a_niedzielski i wszyscy jego decyzyjni koledzy stracili kontakt z rzeczywistością i nie widzą, że:

a) wirus nie budzi już u większości przerażenia ;

b) chaos kreują decyzje rządu, nie wirus – komentuje Radosław Piwowarczyk.

Źródło: TOK FM