Biedroń rozlicza Trzaskowskiego z działań na rzecz LGTB. Lewica to ma problemy…

Eurodeputowany Robert Biedroń zaapelował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o przyspieszenie realizacji zobowiązań zawartych w Deklaracji LGBT. Pretekstem jest przyjęta przez KE „Strategia na rzecz równości osób LGBTIQ”.

Jak podaje PAP: „Robert Biedroń prezes partii Wiosna, poseł do Parlamentu Europejskiego, w dniu 01.12. 2020 skierował do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego list. Apeluje o przyspieszenie realizacji zobowiązań zawartych w Deklaracji LGBT w kontekście przyjęcia przez Komisję Europejska +Strategii na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025+, czyli pierwszej w historii unijnej strategii na rzecz równości lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, niebinarnych, interseksualnych i queer.”

Komunikat do PAP przesłała rzecznik Wiosny Katarzyna Kotula. Wydaje się, że Biedroń łapie unijny wiatr w żagle. Strategia Komisji okazuje się niebezpieczna od samego początku. Przyjęty prze KE poza treścią traktatów dokument obejmuje „walkę z dyskryminacją, zapewnienie bezpieczeństwa, ochronę praw tęczowych rodzin i zapewnienie równości osobom LGBTQI”.

Komisja znacznie przekroczyła tu zakres swoich uprawnień. W dodatku chce, by ową „strategię” realizowały wszystkie państwa członkowskie UE. Biedroń wykorzystuje już dokument do nacisków na prezydenta Warszawy, by ten spełnił swoje „tęczowe” zobowiązania.

W lutym 2019 r. Rafał Trzaskowski podpisał Warszawską Deklarację LGBT+. Było w niej m.in. utworzenie hostelu dla młodzieży LGBT, monitoring „przestępstw z nienawiści”, a także edukacja seksualna i równościową” w szkołach.

Dla przypomnienia:

19 lat temu do sądu rejonowego w Krośnie trafił akt oskarżenia przeciwko synowi Heleny Biedroń. Prokuratura postawiła mu zarzuty z art. 157 i art. 207 kodeksu karnego dotyczące spowodowania uszczerbku na zdrowiu i znęcania.

🤮🤮🤮 Dalibyście mu w pysk? 🤔 pic.twitter.com/fFkE0TSjdp — Mati (@FremdenlegionPL) November 25, 2020

Źródło: PAP