Były poseł Kukiz’15 w śpiączce. Janusz Sanocki zachorował na koronawirusa

Janusz Sanocki jest w coraz gorszym stanie. Były poseł trafił do szpitala i jest w śpiączce.

Były poseł Kukiz’15 Janusz Sanocki trafił do szpitala, gdy zachorował na Covid-19. Teraz jego stan gwałtownie się pogorszył i polityk zapadł w śpiączkę.

– Janusz jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Został przewieziony do większego szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, aby specjaliści mogli powalczyć o jego zdrowie i życie. Trzymamy za niego kciuki i jesteśmy dobrej myśli. Janusz walczy – powiedział były poseł Marek Jakubiak z Kukiz’15.

Pozostałe informacje na temat jego zdrowia są objęte tajemnicą lekarską. Sanocki zasłynął w ostatnim czasie z mocnego sceptycyzmu wobec koronawirusa.

Mimo zakażenia nie zmienił swojej opinii nt. epidemii.

– Z pozycji pacjenta, który 2 dni z 40 stopniami gorączki, z typowymi objawami, jak utrata smaku, musiał jeszcze czekać na idiotyczny test, który do terapii do niczego nie jest potrzebny, w pełni podtrzymuję moje zdanie – minister chaotycznymi, robionymi pod publiczkę zarządzeniami tylko wprowadził chaos do służby zdrowia. Bez ministra (…) szpitale przejmowałyby co najmniej 10 proc. więcej pacjentów i niczego nie brakuje. Jestem ciężkim przypadkiem i mam pełną opiekę. Terapia to: tlen, 3 kroplówki w tym dwa antybiotyki i steryd oraz zastrzyk przeciwzakrzepowy w brzuch. To takiej terapii nie można prowadzić w każdym szpitalu? Trzeba było robić bałagan i tworzyć specjalne szpitale itd.? Podtrzymuję swoją krytyczną opinię o działaniach ministra. Bo lekarze i personel medyczny jest bardzo dobry – pisał na swoim Facebooku.

Nasz kolega Poseł @janusz_sanocki walczy z Covidem jest w śpiączce pod respiratorem. Janusz bądź silny! pic.twitter.com/VSu7v2izHQ — Marek Jakubiak💯🇵🇱 (@jakubiak_marek) December 2, 2020

Po zdobyciu mandatu posła w 2015 roku nie wszedł w skład klubu poselskiego Kukiz’15. W 2019 roku bezskutecznie ubiegał się o mandat senatora.

Źródło: Fakt