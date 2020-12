Fabryka ignorantów. Cała prawda o nauczaniu zdalnym w Polsce

W teorii cała machina zdalnego nauczania wygląda całkiem nieźle. Niestety, gdy przechodzimy do praktyki to okazuje się, że to fabryka ignorantów. Prawie połowa nauczycieli uważa, że ta forma edukacji jest pozbawiona sensu.

„Ogólnopolskie Forum Nauczycieli i Dyrektorów zapytało na prośbę DGP 200 nauczycieli o to, jak oceniają zdalną edukację. Teoretycznie wygląda to całkiem dobrze – pedagodzy deklarują, że udaje im się utrzymać uwagę klasy i dyscyplinę. Ale już na pytanie, czy zdalna nauka ma sens, niemal 40 proc. odpowiedziało przecząco” – podaje dziennik.pl.

Okazuje się, że najgorsza jest sytuacja uczniów, którzy tylko udają, że są obecni.72 procent nauczycieli deklaruje, że ma uczniów, którzy podczas zdalnych lekcji grają, słuchają muzyki albo rozmawiają z kolegami.

Większość nauczycieli przyłapała też swoich podopiecznych na oszustwach w trakcie sprawdzianów, którzy kontaktują się ze sobą na Messengerze, a niektórzy nawet na czacie, zapominając, że dostęp do niego mają też nauczyciele. Uczniowie często też przekopiowują całe treści ze stron Sciaga.pl lub Brainly.pl, a niektórzy nie usuwają nawet hiper łączy. Często podczas sprawdzianów dzieci są wspierane przez rodziców.

– Przy pracach pisemnych bywa, że zdanie wrzucone w wyszukiwarkę kieruje od razu do strony, z której zostało wzięte. W przypadku wypracowania z języka obcego fraza prowadzi do internetowego translatora – tłumaczą nauczyciele, którzy starają radzić sobie z oszustami dopytując ich, kiedy pojawią się jakieś wątpliwości.

60 proc. nauczycieli deklaruje, że oceny uczniów się poprawiły, ale nie wnika to ze stanu ich wiedzy, a właśnie z oszustw podczas sprawdzianów. Niektórzy zrezygnowali już nawet z tej formy sprawdzania stanu wiedzy podopiecznych. – My nauczamy, ale uczniowie się nie uczą – podkreślają pedagodzy. Wielu twierdzi, że e-lekcje się nie sprawdzają, a po powrocie do szkół niejednokrotnie trzeba powtarzać materiał.

Źródło: www.dziennik.pl