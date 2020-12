Homo orgia w Brukseli: Rumcajs Orbana wszedł bez zaproszenia, złapano jurnego dyplomatę z Estonii

Orgia w Brukseli zakończyła się nalotem policji – organizowana była bowiem w czasie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Teraz na jaw wychodzą nowe fakty w sprawie skandalu. Okazało się, że gospodarz gejowskiej orgii nie zaprosił Jozefa Szajera. 29-letni David Manzheley powiedział gazecie „Het Laatste Nieuws”, że imprezę planowano na maksymalnie 10 osób, a przyjść mieli tylko ci, którzy wyzdrowieli z Covid-19.

Jednak koledzy 29-latka zabrali ze sobą swoich znajomych. W efekcie orgia rozrosła się do 25 osób.

Gospodarz twierdzi, że Szajer nie był zaproszony i nie miał pojęcia, że 59-letni mężczyzna jest europosłem. Prowadzący nie kryje oburzenia zachowaniem policji.

– Wyłamali nam drzwi, bez pukania. Policjanci byli bardzo nieuprzejmi i obrażali nas. Od razu zażądali od nas dokumentów tożsamości. Tylko jak mogliśmy natychmiast je okazać, skoro nikt nawet nie miał na sobie majtek? – powiedział dziennikarzom Manzheley.

Polityk Orbana próbował uciekać po rynnie na zewnętrznej elewacji budynku. Gdy zatrzymała go policja, okazało się, że w plecaku miał tabletkę ekstazy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Estonii potwierdziło, że jednym z jurnych dyplomatów był właśnie Estończyk.

The Bubble Bunga sex scandal (c @florianeder) isn’t over yet: Estonia’s Ministry of Foreign Affairs confirms that one of the two diplomats partying naked with MEP József Szájer in Brussels was Estonian.https://t.co/gysJsAnhc9

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 2, 2020