Kanadyjski lekarz krytykował lockdown i obostrzenia. Teraz grożą mu śmiercią i cenzurują [WIDEO]

Dr Roger Hodkinson, który dobitnie skrytykował politykę lockdownu wobec koronawirusa i nazywał tzw. pandemię „największym oszustwem, jakie kiedykolwiek popełniono”, teraz jest cenzurowany przez AFP i dostaje groźby śmierci.

Dr Roger Hodkinson przez wiele lat był prezesem firmy, która obecnie zajmuje się produkcją testów na koronawirusa. Jest specjalistą w zakresie patologii, w tym wirusologii, kształcił się na Uniwersytecie Cambridge. Kiedy jednak skrytykował lockdown, a także stosowanie masek, jego wypowiedzi zostały oznaczone jako „fake-news”, a sam Hodkinson twierdzi, iż dostaje groźby śmierci.

Wypowiedzi dr Hodkinsona

Wypowiedzi, które wzbudziły kontrowersje i zostały oznaczone jako „fake-news” padły podczas dyskusji z udziałem Komitetu ds. Usług Publicznych. – Istnieje całkowicie bezpodstawna histeria publiczna napędzana przez media i polityków. To skandaliczne, jest to największe oszustwo, jakie kiedykolwiek popełniono na niczego nie podejrzewającym społeczeństwie – mówił.

Dr Hodkinson uważa, że lockdown i obostrzenia są bez sensu, skrytykował także stosowanie zasad D-D-M, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki. Podkreślał m.in., że maseczki są przez większość czasu noszone nieprawidłowo i wówczas nie zapewniają ochrony. Krytykował on również powszechne stosowanie testów, które nawet jeśli dają wynik pozytywny nie oznaczają – w jego ocenie – infekcji klinicznej.

– Jestem absolutnie oburzony, że to osiągnęło ten poziom, to jutro powinno się to skończyć – powiedział dr Hodkinson. Ekspert z pewnością nie spodziewał się jednak takiej reakcji, zarówno ze strony cenzorów, jak i wiadomości, które otrzymuje.

Rzekoma weryfikacja informacji

Do wypowiedzi Hodkinsona odnieśli się cenzorzy z AFP. – Kanadyjski lekarz fałszywie twierdzi, że „Covid-19 to największe oszustwo” – artykuł o tej treści ukazał się na polskiej stronie sprawdzam.afp.com. Dlaczego jego wypowiedź oceniono jako fałszywą?

Między innymi dlatego, że „twierdzenia Hodkinsona spotkały się z krytyką medyków i kanadyjskiej opieki zdrowotnej”, jak widać zdaniem AFP wystarczy krytyka medyków i, w tym przypadku rzecznika ministerstwa zdrowia, by zarzucić komuś kłamstwo.

– Opisywanie ograniczeń spowodowanych pandemią jako „bezsensownych” jest również fałszywe – czytamy na stronie AFP. Jest to wprost cenzura opinii lekarza o bezsensowności ograniczeń, poprzez powołanie się na analizę skompromitowanego magazynu „The Lancet” oraz zalecenia WHO.

AFP w swej analizie słów Hodkinsona, poddało w wątpliwość wiele twierdzeń, których on użył, głównie powołując się na pojedyncze badania i opinie ekspertów, którzy z Hodkinsonem się nie zgadzają.

„Nie wiecie, z kim zadzieracie”

Reakcja mediów i próby cenzurowania go, przez tzw. „weryfikatorów informacji”, doprowadził do tego, iż Hodkinson otrzymuje groźby śmierci. Odniósł się także do artykułu, który oryginalnie ukazał się na stronie AFP Canada, którego autorzy – jak mówi – „wprost przyznali, że chcą mnie „zdemaskować””.

– Śpię dobrze, te wszystkie groźby śmierci są zgubne, to mnie nie powstrzyma, to oczywiste (…) bardziej niepokojący od gróźb śmierci są moi koledzy z Uniwersytetu, którzy mnie atakują za mówienie rzeczy (…) które im się nie podobają i którzy użyją wszystkich dostępnych środków, by mnie uciszyć – mówi Hodkinson.

– Przegracie, bo nie wiecie, z kim zadzieracie – podkreślił dr Hodkinson.