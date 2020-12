Na rynek wjeżdża Dacia Spring. Elektryczne auto low cost [FOTO]

Dacia wprowadza niedrogi samochód elektryczny. Na francuski rynek trafia w 100% elektryczny samochód, w dodatku najtańszy na rynku. Będzie to małe Renault produkowane pod marką Dacia.

Dacia to rumuńska spółka zależna francuskiej firmy Renault. Jej elektryczne auto ma kosztować we Francji około 10 000 euro, po włączeniu do ceny tzw. premii ekologicznej. Cenowo będzie więc bezkonkurencyjna w segmencie „elektryków” i ma „zdemokratyzować” dostęp do takich samochodów.

Dzięki temu modelowi Dacia ma nadzieję przebić model Renault Zoé, najlepiej sprzedający się samochód elektryczny we Francji, także Peugeota e-208, czy model Tesla 3. Dacia elektryczna to mały samochód miejski o wyglądzie SUV-a.

Technologia pochodzi z modeli przetestowanych w Chinach. We Francji premierę Dacii Spring zapowiedziano na wiosnę 2021 roku. Dostawy będą realizowane jesieią 2021 roku.

Samochód będzie dostępny jednak dla użytkowników od marca w wypożyczalniach. Powstało tu partnerstwo pomiędzy siecią handlową Leclerc i Renault. Leclerc zamówił 3000 Dacia Springs, które można będzie wypożyczyć w ponad 500 agencjach przy jego supermarketach w całej Francji.

Leclerc zobowiązał się też do budowy stacji ładowania. W całym kraju ciągu dwóch lat powstanie 5 tys. takich punktów. Do roku 2025 – 10 tys. Dacia Spring na pełnych akumulatorach będzie miała autonomię jazdy około 200 km. Daleko poza miasto nie pojedziesz…

Źródło: France Info