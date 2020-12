Paweł Kukiz w Zjednoczonej Prawicy?! Lider Kukiz’15 skomentował ten scenariusz

Pogłoski, że wchodzę do Zjednoczonej Prawicy, to totalna bzdura – powiedział w środę poseł Paweł Kukiz. Lider Kukiz’15 powtórzył, że będzie chciał założyć koło poselski, a w przyszłości być może klub.

Paweł Kukiz w środę na antenie Radia Wrocław przypominał, że porozumienie zawarte z PSL w sierpniu 2019 r. o utworzeniu Koalicji Polskiej, oprócz wspólnych postulatów, wskazywało też, że wszystkie podmioty wchodzące w skład KP są równe. „Podmioty te były zobligowane do wspólnego głosowania jedynie w kwestiach objętych przedmiotem umowy, a w pozostałych kwestiach mieliśmy mieć do czynienia z pluralizmem, i to nie zostało dochowane” – mówił Kukiz.

Lider Kukiz’15 podkreślił, że o relegowaniu jego ugrupowania z Koalicji Polskiej zdecydowała Rada Naczelna PSL. „Zdecydowała o tym, nie biorąc pod uwagę głosów pozostałych podmiotów wchodzących w skład tej kolacji” – powiedział polityk.

Pytany jaki będzie dalszy los formacji Kukiz’15, jej lider powiedział, że najpierw formalnie musi otrzymać potwierdzenie, że „wszystkie podmioty Koalicji Polskiej zdecydowały, że zostaliśmy z Koalicji Polskiej wydaleni”.

„Wtedy będę mógł stworzyć koło, a w przyszłości być może uda się w taki sposób postępować, żeby stworzyć klub. Te wszystkie pogłoski, że jakoby wchodzę do PiS, do Zjednoczonej Prawicy, to totalna bzdura” – powiedział Kukiz.

W ubiegłym tygodniu Rada Naczelna PSL zdecydowała o zakończeniu współpracy z ugrupowaniem Pawła Kukiza w ramach Koalicji Polskiej, m.in. z powodu głosowań, w których posłowie tego ruchu poparli uchwałę PiS wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE.

W konsekwencji z nazwy klubu usunięto Kukiz’15. Obecnie klub nazywa się: Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści. Przed piątkowym posiedzeniem Sejmu klub zamierza także zmienić skład prezydium i z funkcją wiceprzewodniczącego ma się pożegnać Jarosław Sachajko (Kukiz’15).

Paweł Kukiz wraz ze swoimi posłami: Stanisławem Tyszką, Jarosławem Sachajką, Stanisławem Żukiem i Pawłem Szramką stworzą własne koło sejmowe, do czego potrzeba co najmniej trzech posłów. Związana dotąd z Kukiz’15 posłanka Agnieszka Ścigaj została posłanką niezrzeszoną. Aby stworzyć klub poselski potrzeba co najmniej 15 osób.

