Pomnik Ludwika XVI wróci na swoje miejsce. BLM się sprzeciwia

Ruch Black Lives Matter uczynił go swoim celem i zakwalifikował jako monument „kolonialny”. Ludwik XVI w Louisville w stanie Kentucky zapłacił sporą cenę. Stojący na rogu Jefferson Street i South 6th Street posąg króla miał oderwane ręce. Został też pomazany obraźliwymi hasłami.

Jednak jak podaje „Leo Weekly”, rada miejska podjęła decyzję, że odrestaurowany posąg wróci na swoje miejsce. Decyzję przegłosowano we wtorek 1 grudnia. Pomnik będzie naprawiony i ponownie zainstalowany na dotychczasowym miejscu.

Na radzie miasta Louisville pojawiła się jednak i opozycja. Jej zdaniem zniszczenie pomnika pokazało podziały społeczne. Niektórzy radni nadal postrzegają posąg jako symbol „kontrowersyjny”. Wskazywali, że Ludwik XVI „został ścięty przez swój własny naród podczas rewolucji francuskiej”.

Większość mieszkańców miasta opowiada się za pozostawieniem pomnika, który jest przecież symbolem historii tego miasta. Posąg jest dziełem rzeźbiarza Achillesa Valois. Powstał z marmuru z Carrary. Ma prosty podpis – „Król Francji”. Amerykańskie miasto wzięło swoją nazwę właśnie od tego francuskiego monarchy.

A bipartisan Louisville Metro Council resolution is asking Mayor Fischer to restore the vandalized King Louis XVI statue and return it to downtown.

The statue lost a hand during the first night of Breonna Taylor protests & was spray painted over the summer https://t.co/hXs0zo3Lxf

