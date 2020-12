Posłowie sądzą, że Konstytucja 3 maja jest z 1971 roku? Prawie to uchwalili!

Posłowie uchwalili rok 2021 rokiem Konstytucji 3 maja. Tylko, że według wielu z nich tamten akt został uchwalony… w 1971 roku. Gdyby nie interwencja marszałka Ryszarda Terleckiego – taka wpadka zostałaby uchwalona.

„3 maja 1791 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja – niosącą gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia, która stała się dokumentem tworzącym późniejszą tożsamość suwerennego narodu” – czytamy w zaktualizowanym tekście przyjętej przez Sejm uchwały, która ustanawia rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Posłowie byli jednak o krok od niezłej wpadki. „3 maja 1971 roku Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego uchwalił Konstytucję 3 Maja” – brzmiał pierwotny projekt uchwały. Błąd wyłapał marszałek Ryszard Terlecki i zgłosił erratę.

– Jeszcze zwracam uwagę, że mamy erratę do druku, do projektu, ponieważ do polsko-litewskiego projektu wkradł się czeski błąd w pierwszym wierszu pierwszego akapitu. Ta errata oczywiście dotyczy tego, że konstytucja została uchwalona w 1791 r., a nie 1971. Czy to jest oczywiste? – mówił na komisji poseł Piotr Babinetz.

Ostatecznie, za poprawioną uchwałą głosowało 446 posłów, 1 był przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. Równolegle taką samą uchwałę przyjął Sejm Litwy.

