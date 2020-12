Przymusowe szczepienia? Prezydent Brazylii: „To cicha dyktatura i robienie interesów kosztem ludzkiego życia”

Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro dał świetny przykład światowym przywódcom jak traktować szczepienia na COVID-19. – Nie zaszczepię się. To moje prawo – podkreślił i zapewnił, że w jego kraju obowiązku szczepień nie będzie.

– Jestem pewien, że Kongres nie będzie stwarzał trudności każdemu, kto nie chce się szczepić – podkreślił Bolsonaro na konferencji prasowej.

– Zmuszanie ludzi do przyjmowania szczepionki lub mówienie, że kto jej nie przyjmie, nie dostanie paszportu, pracy w sektorze publicznym, to jest dyktatura – zaznaczył.

Prezydent Brazylii ocenił, że każdy kto chce zmuszać do szczepień jest dyktatorem, albo „cichym dyktatorem” i robi interesy kosztem życia ludzi.

Bolsonaro sam zmagał się z tą infekcją w czerwcu. Mimo tego, że jest w grupie ryzyka – ma 65 lat – to podchodzi do problemu epidemii uczciwie i trzeźwo. – Wiedziałem, że kiedyś go złapię, ponieważ myślę, że niestety prawie każdy w końcu się zakazi. I czego się bać? Miej odwagę się z tym zmierzyć! – mówił wtedy.

– Przykro mi z powodu każdego zmarłego na COVID. Ale ludzie umierają każdego dnia z różnych powodów. To jest życie – zaznaczył.

Z wyliczeń portalu Worldometers.com wynika, że na koronawirusa w Brazylii zmarło prawie 173 tysięcy Brazylijczyków. Jego kraj jest w pierwszej trójce najbardziej dotkniętych epidemią, mimo to Bolsonaro nie posuwa się do skrajnych rozwiązań.

Źródło: lifesitenews.com