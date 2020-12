Rozmrażanie gospodarki przyśpieszone? Gowin zasugerował to w radiu

Jarosław Gowin zasugerował w wywiadzie dla Radia Plus, że rząd może rozważać wcześniejsze rozmrożenie gospodarki.

Czy rząd wcześniej zdecyduje się na rozwiązanie problemu, który sam stworzył? Tak można wyczytać ze słów, które wicepremier Jarosław Gowin wypowiedział w Radiu Plus.

Rządzący ponoć mogą zastanowić się nad okazaniem łaski polskiej gospodarce, w oparciu o liczbę pozytywnych wyników testów na Covid-19, która ku rozbrajającej radości polityków PiS maleje proporcjonalnie do malenia liczby wykonywanych testów.

– Tendencja, o której pan redaktor wspomniał, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń jest nie chcę powiedzieć, że optymistyczna, bo to byłoby niewłaściwe słowo, ale uspokajająca czy pozytywna. Natomiast nie zmienia to faktu, że dzisiaj składanie obietnic, że szybciej odmrozimy taką czy inną branżę, byłoby zdecydowanie przedwczesne – stwierdził Jarosław Gowin w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

– Dzisiaj jest środa – bystro zauważył wicepremier, po czym wymienił inne dni tygodnia: – Wtorek, środa, czwartek – to są te dni, kiedy dane nadsyłane ze szpitali, sanepidu, są najbardziej miarodajne. Poczekajmy na koniec tygodnia. Rząd codziennie, bardzo uważnie analizuje te dane. Jeżeli rzeczywiście tak korzystna tendencja by się utrzymała, to wtedy będziemy mogli myśleć o ewentualnych krokach przyspieszających – mówił dalej.

Na czym by się tam oni nie opierali, to informacja o tym, że choć trochę nam odejmą z barków jest pozytywna.

Źródło: Radio Plus