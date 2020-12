Adolf Hitler z Namibii. Dostał 85 proc. głosów i wygrał lokalne wybory

W Namibii lokalny polityk o nazwisku Adolf Hitler został niedawno wybrany z 85 proc. głosów w wyborach regionalnych. Został nawet administratorem okręgu. Jednak nie wygrał pod hasłami narodowego socjalizmu…

Adolf Hitler Uunona ma 54 lata. W Namibii jest znany jako działacz walczący przeciwko apartheidowi i członek partii SWAPO. Czyli jednak też ciągnie go do lewicy.

Wygrzebał go m.in. niemiecki tabloid „Bild” i przeprowadził z nim wywiad. Czarnoskóry Hiler zaprzeczył, by miał zamiary dominacji i opanowywania świata.

Tłumaczył też, że jego ojciec zdecydował się nadać mu imię nazistowskiego dyktatora, „prawdopodobnie nie rozumiejąc, co reprezentował Adolf Hitler”.

W młodości Adolf Hitler Uunona nie widział w tym żadnego problemu. Adolf był częstym imieniem w byłej niemieckiej kolonii.

„Dopiero gdy podrosłem, zdałem sobie sprawę, że ten człowiek chciał podporządkować sobie cały świat i zabijał miliony Żydów”- mówił polityk.

Uunona ma jednak problem z używaniem swojego imienia w sieciach społecznościowych, które go natychmiast cenzurują. Zapytany czemu nie zmienił imienia, odpowiada, że ma je „wpisane do wszystkich dokumentów i jest na to za późno.” – odpowiedział Bildowi.

Znalazł jednak takie rozwiązanie, że publicznie używa nazwiska Adolf Uunona i Hitlera pomija.

RESULTS: Uunona Adolf Hitler of the SWAPO party is the duly elected councilor of the Ompundja Constituency.#NamVotes2020 #NamibiaVotes2020 #EagleFM pic.twitter.com/6ZQqaNctZx — Eagle FM Namibia (@EagleFMNam) November 26, 2020

Źródło: CNews