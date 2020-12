Grand Press za wywiad z Margotem? Dziennikarz „Wyborczej” zrzeka się nagrody, a Stop Bzdurom oskarża Lubecką o transfobię

Ogłoszono nominacje do nagrody Grand Press w kategorii wywiad. Wytypowano m.in. Beatę Lubecką za rozmowę z Michałem Sz., pseudonim Margot. Zbulwersowani tym wyborem są nie tylko dziennikarze, lecz także sam kolektyw aktywisty – Stop Bzdurom.

W rozmowie z Beatą Lubecką Margot m.in. usprawiedliwiał używanie przemocy jako środek do „walki o prawa LGBT”. Mówił także brednie, które rzekomo wywodził z Pisma Św. Ponadto Michaś Sz. nie trzymał się umowy o nieużywaniu wulgaryzmów na antenie. Aktywista kazał też zwracać się do siebie jak do kobiety.

W związku z nominacją za ten wywiad, dziennikarz „Gazety Wyborczej” Stanisław Skarżyński oświadczył, że zrzeka się nagrody Grand Press z 2016 roku. Otrzymał ją za serię tekstów o Bartłomieju Misiewiczu.

„Ten «wywiad» Beaty Lubeckiej, jeśli na coś zasługiwał, to na nominację do nagrody za antydziennikarstwo albo tytuł tępej dulszczyzny roku. W normalnym kraju za coś takiego Lubecka wyleciałaby z hukiem z pracy, a nie dostała nominację. Nie chcę mieć nic wspólnego z nagrodą, która po tej nominacji cuchnie homofobią i transfobią, a nie ustanawia standardy dziennikarskie. Trzeba mieć kompletnie poprzestawiane klepki i zerowe wyczucie elementarnych zasad, żeby ten wywiad nominować do nagrody. Wstydźcie się, tak jak ja się wstydzę, że dostałem tę nagrodę i byłem z tego jakoś tam dumny” – żalił się.

„Pewien problem sprawia mi to, że dyplom dawno temu wyrzuciłem, ale te 2,5 tysiąca złotych, co mi wtedy przelaliście, teraz odeślę do Lambda Warszawa. Oficjalnie zwrócę się też do Press o wykreślenie mnie z listy nagrodzonych i nigdy nie będę już nigdzie się chwalił, że kiedyś dostałem tę nagrodę” – oświadczył.

Nominacją obruszył się także aktywista LGBT Bart Staszewski, znany z kłamstwa o „strefach wolnych od LGBT”.

„Szydercza, nieprzygotowana i transfobiczna red. Lubecka miałaby dostać Grandpress za „Rozmowę z Margot” z września tego roku? To jakiś żart! Zdążyłem wymazać z pamięci ten żałosny wywiad a tu taka niespodzianka… @PressRedakcja wstyd!” – grzmiał.

Głos w sprawie zabrał także kolektyw Stop Bzdurom. „Beata Lubecka z @radio_zet dostała nominacje do Grand Press z @pressredakcja za wywiad z Margot. Ten transfobiczny wysryw nie zasługuje na uwagę i nominacja powinna polecieć do Margot za cierpliwość. Zachęcamy do pisania maili w tej sprawie do redakcji” – oświadczył tęczowy kolektyw.

Jak widać, nie opłacało się zawierać paktu z diabłem i mówić do Michasia Sz. jak do kobiety. Beatę Lubecką bowiem i tak oskarżono o transfobię.

Źródła: Facebook/twitter.com/press.pl