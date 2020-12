Miłoszewski i chorzy, podli ludzie. Wściekli zszargają nawet Boże Narodzenie. Nazi symbole aborcjonistów na „opłatkach”

Warszawski lokal Cafe Kulturalna chce zarobić na szarganiu świąt Bożego Narodzenia. Akcja spodobała się pisarzowi Miłoszewskiemu, więc postanowił ją zareklamować.

Autor kryminałów Zygmunt Miłoszewski reklamuje podłą akcję warszawskiego lokalu Cafe Kulturalna. Właściciele restauracji chcą zarobić na sprzedaży „opłatków” mających imitować te wigilijne. Ozdobili je nawiązującym do nazistowskiej estetyki symbolami błyskawicy, którymi posługują się teraz ordynarni uczestnicy ulicznych awantur organizowanych przez Strajk Kobiet.

„Wigilijne opłatki edycja 2020. Będą do kupienia w @cafekulturalna, cały dochód na @strajk_kobiet. Wesołych!” – reklamuje na Instagramie podłą akcję Miłoszewski.

W mediach społecznościowych ohydna akcja spotkała się z duża krytyką. „To jest jakiś niesmaczny żart. Świętowanie narodzin Chrystusa, Boga, który walczył o każde życie, opłatkiem ze znakiem walki o zabijanie dzieci. Obrzydliwość. Jeżeli ktoś uważa to za właściwe to niech sprawdzi sobie Dekalog, najlepiej kilka razy, żeby zrozumieć” – napisała jedna z internautek.

W tym wszystkim nie chodzi tylko o aborcję. To wojna cywilizacji. Ci, którzy mienią się otwartymi, tolerancyjnymi, kulturalnymi jak z tego warszawskiego lokalu, albo jak Miłoszewski, to nienawistni ludzie, którzy nie darują nikomu i będą chcieli zniszczyć każdego kto nie wybija o bruk buciarami maszerując z nimi w pochodzie postępu. Będą chcieli zawłaszczyć wszystko, a tego czego nie zdołają, to zohydzą. Jedne z najważniejszych świąt chrześcijańskich połączą z symboliką nazi, z zabijaniem dzieci nienarodzonych. Ubabrzą wszystkie symbole chrześcijaństwa. Nie zostawią Waszej kultury, wiary tradycji, tylko wszystko będą chcieli ściągnąć do szamba, w którym się nurzają. Robiąc to, będą tak jak Miłoszewski bardzo zadowoleni z siebie. Będą obłudnie się uśmiechać i opowiadać, jacy to są pełni szacunku dla innych i tolerancyjni.

Chorzy, nienawistni podli ludzie.