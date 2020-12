Mordercze „mądrości” niebinarnej Julki z macicą. „Palikociarnia to przy tym wyważeni konserwatyści” [VIDEO]

Podczas proaborcyjnych spędów progres wciąż postępuje. Prawa do mordowania dzieci nienarodzonych domagają się już nie tylko feministki i lesbijki, lecz także „osoby niebinarne z macicami”.

– Ja jestem osobą niebinarną. Mam macicę i jeśli zajdę w ciążę, nie zawaham się zrobić aborcji, a rząd nie może mi nic zrobić. Tak samo, jeśli ktoś z was będzie chciał mieć aborcję, ja go będę wspierać, bo to nie powinien być przywilej, a prawo człowieka – wykrzykiwała podczas jednego z takich spędów przedstawicielka Julek.

*Lewacy i aktywiści LGBT tłumaczą, że „osoba niebinarna” może identyfikować się (płynnie) z różnymi płciami, albo nie identyfikować się z żadną. Pole do popisu jest zatem niezwykle szerokie. Na tyle, że podający się za takiego osobnika Michał Sz. pseudonim Margot nie był w stanie zdecydować się, jakich końcówek używać.

Nagranie zrobiło furorę w internecie, a użytkownicy sieci chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami.

„Czyli nie prawdą jest twierdzenie, że gdyby faceci mogli rodzić to aborcja byłaby dostępna na życzenie. Mogą rodzić i nie jest” – zakpił jeden z internautów.

„Ja się zwyczajnie boję osób o takich poglądach. Skoro dziecko niepotrzebne to i co do starych, schorowanych nie będzie oporów. Ta dziewczyna to eugeniczny posłaniec. Zły duch postępu. I mi tylko żal, bo ta panna to też człowiek- tylko zepsuty i biedny wewnętrznie” – czytamy.

„Nie było tak zlewaczałej, głupiej i bezrefelksyjnej młodzieży w historii Polski, palikociarnia na krakowskim przedmieściu to byli przy tym wyważeni, szanujący starszych, umiarkowani konserwatyści” – ocenił użytkownik Twittera.

„To nie tylko kwestia internetu. Kiedyś po prostu bycie imbecylem było powodem do wstydu, a teraz to Panie duma i szacunek wśród innych idiotów” – czytamy.

„Ta kobieta wymaga pomocy psychiatrycznej, zresztą wiele z nich i mówię to całkiem poważnie” – stwierdziła internautka.

„Mam macicę i nie zawaham się jej użyć” – skwitował użytkownik Twittera.

Krzykliwa Julka

