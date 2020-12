Sommer z Braunem o szczepionkach dla Polaków i Wielkim Resecie [VIDEO]

Na kanale Tomasz Sommer EXTRA pojawiła się rozmowa prowadzącego z posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem. Panowie poruszyli głównie temat szczepionek na koronawirusa dla Polaków i kwestię Wielkiego Resetu.

Zaczęło się od tematu szczepień Polaków. – Oni tak mówią o tych szczepionkach jakby to jechał św. Mikołaj z prezentami pod choinkę – stwierdził Braun. – Podkreśla Morawiecki, że to dla wszystkich, ale dobrowolnie – dodał i zauważył, że przecież połowa Polaków jest sceptyczna wobec szczepionki, albo „nawet zdecydowanie odrzuca to ‚dobrodziejstwo”.

Dalej tłumaczy jak wygląda mechanizm „wytworzenia społecznego oczekiwania szczepionki”, o którym mówił przed kilkoma miesiącami sam Pinkas. – Dokręca się śrubę: lockdown, obostrzenia i jednocześnie strasząc ludzi represjami, które są bardzo skonkretyzowane. (…) Tym ludziom trzeba pokazać świetlaną przyszłość, a ta świetlana przyszłość to szczepionka – tłumaczy poseł.

Było o Wielkim Resecie na wojnie z antysemityzmem. Sommer i Braun analizowali dokument, przyglądali się m.in. „katalogowi środków zwalczania antysemityzmu”. – To dokument komplementarny z Wielkim Restem, ponieważ to jest program religijny – podkreślił Braun.

