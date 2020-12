Wielka wpadka. Niektórzy już dostali Cyberpunk 2077. CD Projekt apeluje do graczy [FOTO]

Do premiery Cyberpunk 2077 zostało 7 dni. Jednak niektórzy fani zaczęli publikować zdjęcia z grą i zawartością pudełka.

Okazało się, że to wina firmy Best Buy. Amerykańska sieć przez pomyłkę zaczęła już rozsyłać pudełka z grą w edycji kolekcjonerskiej.

They look so good together 😍 #PS5 #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/YQJW4zJo49

W efekcie media zalały zdjęcia, a do akcji musiał wkroczyć CD Projekt. Polacy wydali oświadczenie, w którym proszą o niepublikowanie zdjęć z zawartością, a przede wszystkim nie robić streamów z rozgrywką.

Here's what you need to know about creating your #Cyberpunk2077 video content before the release: pic.twitter.com/QBCCxAX0E2

Here is mine, It’s from Best Buy, got it yesterday pic.twitter.com/saKTuxpqy8

Początkowo myślano, że to akcja marketingowa. Ale okazało się, że winę bierze na siebie Best Buy.

Follow up email from Best Buy regarding the early shipment of #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/uJqPynOHrB

So my @CyberpunkGame collectors edition just came from Best Buy… (???)

And I'm definitely holding a sealed copy of Cyberpunk 2077 for the PS4 right now… 😱 pic.twitter.com/rBVtRGRRCa

— Cohh Carnage (@CohhCarnage) December 2, 2020