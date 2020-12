Drony dostarczą leki i szczepionki? Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapowiada rewolucję [WIDEO]

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) zapowiada przełomowe w skali świata usługi transportowe. W Warszawie dron dostarczył przesyłkę pomiędzy szpitalem MSWiA na Wołoskiej a Szpitalem Narodowym.

Należąca do PAŻP maszyna pokonała około 8 km dzielące dwa szpitale w niewiele ponad 10 minut, przelatując nad zakorkowanym mostem i obszarem Warszawy o gęstym ruchu ulicznym.

To unikalny w skali Europy, a pewnie i świata projekt transportu medycznego z wykorzystaniem dronów w warunkach miejskich.

PAŻP stworzyła wyjątkowy system pozwalający na koordynacje lotów dronów w warunkach miejskich. Dzięki temu otwarto „most lotniczy” pomiędzy szpitalami MSWiA na ulicy Wołoskiej, a na Stadionie Narodowym. Drony Hermes V8MT polskiej firmy Spartaqs będą transportować próbki wymazowe na obecność COVID-19.

W przyszłości miałby też przenosić leki oraz krew i organy do przeszczepów. Hermes może latać na wysokości 2 km, posiada zasięg 20 km oraz może rozpędzić się do 70 km/h przebywając w powietrzu maks. 35 minut. Dronem można sterować na odległość 2 km.

Pełne wykorzystanie maszyn staje się możliwe dzięki systemowi PansaUTM Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

– To unikalny w skali Europy, a pewnie i świata projekt transportu medycznego z wykorzystaniem dronów w warunkach miejskich. Udaje się to dzięki wykorzystaniu naszego systemu PansaUTM. Przypomnę, że to jedyny w Europie działający operacyjnie system do koordynacji lotów dronów – mówi w rozmowie z portalem Rynek Lotniczy prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

– Dziś transport medyczny, później transport towarów, a w przyszłości także ludzi. To już nie jest science fiction, to bardzo nieodległa przyszłość. Ogromne zainteresowanie operatorów dronów i sukces naszego systemu PansaUTM dowodzi, że możemy być liderem tych zmian w Europie i ścisłą czołówką w tworzeniu infrastruktury dla bezzałogowych statków powietrznych na świecie. Chcemy dzielić się naszymi doświadczeniami z innymi krajami, które u nas poszukują wzorów dla rozwiązań wprowadzanych u siebie.

Według prezesa Janiszewskiego prawdziwy przełom nastąpi w 2023 roku. Maszyny bezzałogowe zaczną dostarczać paczki. PAŻP chce do tego czasu przygotować własne centra logistyczne i sieć paczkomatów.