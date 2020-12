Ile zarabia Jarosław Kaczyński? Jego sytuacja materialna ostatnio mocno się zmieniła

Jarosław Kaczyński cała praktycznie życie para się polityką, a od kilku lat de facto zawiaduje całym krajem. Oficjalnie, przez 5 lat był tylko posłem, teraz jest jeszcze ministrem. Do tej pory dostawał więc pensję poselską, nieobciążoną żadnymi daninami dietę oraz emeryturę z ZUS. Teraz doszła jeszcze wypłata za urząd wicepremiera. Ile więc zarabia prezes PiS-u?

Kaczyński w momencie wchodzenia do rządu Zjednoczonej Prawicy był zobligowany do przedłożenia aktualnego oświadczenia majątkowego. W dokumencie musiał więc ująć swoje wszystkie dochody, posiadane mienie, zadłużenia i ewentualne udziały w spółkach.

Oświadczenie majątkowe prezesa PiS światło dzienne ujrzało 6. października. Nie ma w nim wielu istotnych informacji. Polityk całkowicie pominął kwestię swoich zarobków, ale nie oznacza to, że nie wiadomo ile zarabia.

Od momentu kiedy Kaczyński oficjalnie zasiadł na tylnym siedzeniu rządowej karawany, żeby z niego nawigować premiera Mateusza Morawieckiego, powinien dostawać dodatkowe 15 tys. zł miesięcznie. Jest to prawie dwa razy więcej niż dostaje szeregowy parlamentarzysta. W zeszłym roku jako poseł Kaczyński zarabiał 8 tys. zł. miesięcznie, dodatkowo do jego kieszeni wpadało 2,5 tys. zł. nieopodatkowanej diety. Razem z emeryturą dostawał ok. 16,6 tys. zł.

Źródło: se.pl