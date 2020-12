Interpol ostrzega: międzynarodowe gangi będą chciały zarobić na fałszywych szczepionkach

Międzynarodowe gangi zarobiły wielkie pieniądze w czasie pandemii koronawirusa. Interpol ostrzega, że teraz spróbują to zrobić korzystając z pojawienia się na rynku szczepionek.

– Ponieważ rządy przygotowują się do wprowadzenia szczepionek, organizacje przestępcze planują infiltrację lub przerwanie łańcuchów dostaw – powiedział sekretarz generalny Interpolu Juergen Stock.

– Siatki przestępcze będą również atakować niczego niepodejrzewających członków społeczeństwa za pośrednictwem fałszywych stron internetowych. Oferować będą fałszywe leki, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi – mówił Stock cytowany przez agencję Reuters.

Ostrzeżenie pojawiło się w związku z tym, że przestępcy przez większą część roku starali się na różne sposoby czerpać korzyści z pandemii.

Europejska agencja policyjna Europol zauważyła podobne działania przestępców co Interpol. Odkryła m.in znaczący wzrost przestępstw seksualnych dokonywanych w sieci, w tym także dotyczących dzieci. W związku z licznymi ograniczeniami i izolacją społeczna, to właśnie Internet wykorzystywany jest do popełniania przestępstw.

„Sprzedaż podrobionych i niespełniających standardów towarów kwitnie w Internecie i całej gospodarce ograniczonej pandemią” – podaje Interpol. Według agencji, ponieważ ogromna cześć aktywności przeniosła się do Internetu i za pomocą sieci załatwianych jest mnóstwo spraw choćby administracyjnych, przestępcy na masową skalę zaczęli wyłudzać dostęp do kont internetowych. Według Interpolu w Azji i na Bliskim Wschodzie w sieci pojawiła się ogromna liczba fałszywych ofert leków lub żywności.

Także w świecie rzeczywistym pojawiły się nowe, albo wcześniej rzadko spotykane rodzaje przestępstw. We Francji odnotowano np. ogromny wzrost liczby włamań do aptek. Niektóre z nich w ciągu kilku miesięcy nawet dwa razy padały ofiarą rabusiów.

We Włoszech mafie ofiarowały upadającym przedsiębiorcom pożyczki. Cygańska mafia w Grecji przejęła ogromne ilości środków odkażających i oferowała je za horrendalne ceny. W jednym z magazynów w Atenach odkryto aż 11 ton antyseptycznego żelu, który nie trafił na rynek, a był gromadzony przez przestępców. Dlatego też Interpol twierdzi, że przestępcy będą starali się wykorzystać wprowadzanie na rynek szczepionek.