Kolejny element sporu Ukrainy i Rosji – czerwony barszcz w UNESCO

Czy kulinarna specjalność w postaci czerwonego barszczu pochodzi z Ukrainy czy Rosji? Spór jest całkiem poważny i międzynarodowy. Polska z nazwą „barszcz ukraiński” zdaje się stać po stronie Kijowa. Jednak Rosja twierdzi, że barszcz jest częścią jej kultury kulinarnej.

Ukraina twierdzi, że zupa na bazie buraków została wynaleziona na jej terenach i szybko stała się narodową specjalnością.

Ukraiński szef kuchni Jewgen Klopotenko poprosił o włączenie barszczu do „niematerialnego światowego dziedzictwa UNESCO”. I tu zaczęły się problemy…

Rosja przypuściła kontratak. W czasie kiedy ukraińskie ministerstwo kultury przygotowywało wniosek do UNESCO, Rosja zemściła się. Moskwa oznajmiła, że barszcz to jedna z „najbardziej znanych i popularnych potraw rosyjskich”.

Bitwa o barszcz nie ma takich konsekwencji jak spory terytorialne, ale okazuje się, że nawet w dziedzinie kulinariów Putin ma ambicje imperialne i też nie odpuści.

Wikipedia twierdzi, że „barszcz ukraiński pochodzi z Ukrainy i stanowi jedno z dań narodowych w tym kraju. Jest często podawany również w Polsce, lecz przepis został mocno zmodyfikowany, głównie przez dodanie fasoli”.

Na Ukrainie barszcz z fasolą to już „barszcz czernichowski”. Rosjanie odwołują się do źródeł „kuchni ludów słowiańskich” i kwalifikują barszcz jako danie własnej narodowej kuchni. Zwłaszcza, że lubiła go już caryca Katarzyna II.

Źródło: France Info