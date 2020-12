Kurski pozwoli aborcjonistkom śpiewać kolędy w TVP? Pawłowicz apeluje, by tego nie robił

Krystyna Pawłowicz zaapelowała do prezesa TVP, by w święta Bożego Narodzenia nie wpuszczał na antenę aborcjonistek z ulicznych awantur. Jak pisze, to „hańbi Boga”

„Śpiewy KOLĘD przez panie z zadym ‚za wolnym zabijaniem dzieci’, które wpadną na chałturę do telewizji udawać ‚magię świąt’ i ‚wzruszenie’ z ‚przyjścia Jezuska’ będą popisami ZAKŁAMANIA” – napisała na Twitterze sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz.

Oczywiście nawiązuje ona do tego, że prezes TVP Kurski ma kompleksy i uwielbia otaczać się gwiazdkami, celebrytami i podlizywać się im wciąż oferując lukratywne kontrakty. Kurskiemu nigdy nie przeszkadzała obłuda takich celebrytów, którzy wspierać będą zabijanie nienarodzonych dzieci, ale za pieniądze podatników w TVP udawać będą rozmodlonych. Kurski od lat twierdzi, że broni tradycyjnej rodziny i obyczajowości, ale jednocześnie nie przeszkadza mu to promować tych, którzy ostentacyjnie obnoszą się z homoseksualizmem czy w ordynarny sposób obrażają katolików.

Krystyna Pawłowicz zdecydowała się przypomnieć Kurskiemu, że TVP to nie szopka i przebieralnia dla cynicznych błaznów ku uciesze gawiedzi, tylko państwowy nadawca, który ma wypełniać określoną misje.

„Telewizjo, Prezesie Jacku Kurski, nie wpuszczaj nam tych błyskawic przed oczy na Święta. Nie hańb Boga” – zaapelowała Pawłowicz.

Okaże się na ile skuteczny jest apel Pawłowicz. Czy w TVP zobaczymy słodkie do mdłości „artystki” śpiewające kolędy, te same które miesiąc wcześniej ordynarnie wydzierały się na ulicach i posługiwały nazistowska symboliką domagając się prawa do zabijania nienarodzonych.