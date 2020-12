Nie emeryci. To ONI jako pierwsi zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19

Profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali w wywiadzie dla Wirtualnej Polski poruszył kwestię polskiej strategii szczepień na COVID-19, która jest planowana w przyszłym roku. Okazuje się, że w pierwszej kolejności szczepieni będą nie emeryci a personel medyczny.

– To, że będziemy najpierw szczepić personel medyczny, to jest rekomendacja zarówno WHO, jak i też Europejskiego Centrum Chorób. To, że będziemy następnie szczepić osoby z grupy ryzyka, to także jest zgodne z kanonami epidemiologii – powiedział prof. Fedorowski.

Według eksperta szpitale odegrają kluczową rolę w szczepieniu, ale zabiegi będą wykonywane też poza nimi, bo podawaniem preparatu mogą zająć się też pracownic Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

– Wydaje mi się, że ten ciężar nie może być położony tylko i wyłącznie na jednym elemencie systemu ochrony zdrowia. Pamiętajmy, że POZ jest bardzo istotnym, ważnym elementem. Ale mamy też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, szpitale, zakłady opieki długoterminowej. Mamy też apteki, które mogłyby dzięki umiejętnościom i profesjonalizmowi farmaceutów, odgrywać ważną rolę – zaznaczył.

Poza tym wskazał też na punkty wymazu „drive thru”, podkreślając, że należy korzysta ć ze wszystkich dostępnych środków i zasobów.

Poza tym jego zdaniem można przeszkolić opiekunów medycznych w domach opieki długoterminowej i zakładach opiekuńczo-leczniczych.