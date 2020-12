Pedofil przyjacielem założyciela Fideszu?! Kolejny wstrząs w partii Orbana

Rządząca na Węgrzech partia Victora Orbana przeżywa kryzys za sprawą gejowskiej orgii w Brukseli. Uczestniczył w niej m.in. przyjaciel Orbana, czołowy polityk Fideszu Jozef Szajer.

Jednak homofob, który okazał się wielbicielem męskich wdzięków, może być tylko początkiem trzęsienia ziemi. Mroczniejsze fakty wyszły na jaw w trakcie wywiadu z współzałożycielem Fideszu Zsoltem Bayerem.

W trakcie wywiadu w telewizji Hir TV Bayer komentował aferę z Szajerem. Polityk ubolewał, że przez ten skandal próbuje się „rzucić wyzwanie całemu etosowi Fideszu”.

Kompan Orbana dość niejasno stwierdził też, że „Szajer walczy ze swoimi okropnymi demonami przez długi czas”. Ale bardziej przerażający wątek pojawił się w dalszej części rozmowy.

1/ It seems that József Szájer’s scandal is triggering a possibly more serious one in Hungary.

Fidesz founder Zsolt Bayer (center), a friend of Szájer, told in a TV show that Szájer has been “fighting with his horrible demons” for a long time.

Then he mentioned pedophilia… pic.twitter.com/c3ct4dvui8

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 4, 2020