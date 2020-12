Ziemkiewicz kpi ze Spurek. „Jak Pani śmie misgenderyzacyjnie narzucać osobogościom radia role społeczne?”

Sylwii Spurek przeszkadza, że w jednym z programów w radiu TOK FM zabrakło kobiet. Europoseł od Biedronia wyśmiał publicysta Rafał Ziemkiewicz.

Spurek znów nadaje na Twitterze i narzeka, że w jej „pierwszym radiu informacyjnym” w porannej audycji było pięciu mężczyzn i żadnej kobiety. Poleciła redakcji TOK FM, by „coś z tym zrobiła”.

Na wpis zareagował Ziemkiewicz, który prześmiewczo zasugerował Spurek, stosując narrację lewicy i samej Spurek z wielu wypowiedzi, że przecież nie można z góry określać płci.

„A w radiu TOK FM, moim pierwszym radiu informacyjnym w poranku niestety wynik 5:0. Pięciu panów plus prowadzący mężczyzna i zero kobiet. Może w czasach, kiedy odbiera nam się prawa, powinno nas być w mediach więcej? Droga Redakcjo, zróbcie coś z tym” – rozpacza Spurek.

„Jak Pani śmie misgenderyzacyjnie narzucać osobogościom radia role społeczne? To ze ktoś wyglada jak mężczyzna, ma papiery mężczyzny czy nawet jest mężczyzną nie daje Pani żadnego prawa nazywać go mężczyzną! (zwłaszcza gdy to „mężczyźni” z Agory)” – ironizuje Ziemkiewicz.