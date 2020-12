W Szwajcarii zaczął się proces afrykańskiego ludojada. „Gwałty, kanibalizm, profanacja zwłok”

Proces 45-letniego Alieu Kosiaha rozpoczął się w czwartek 3 grudnia w Szwajcarii. Swoją karierę zaczynał jednak jako nastolatek. Był później ważną figurą wojny domowej z lat 1989-2003, która pochłonęła setki tysięcy istnień ludzkich.

Alieu Kosiah był jednym z dowódców frakcji rebeliantów. Nosiła nazwę Zjednoczony Ruch Wyzwolenia Liberii na rzecz Demokracji. Jest oskarżony o zabicie lub udział w zamordowaniu 18 cywilów, zmuszenie kobiety-uchodźczyni do bycia jego „żoną” i gwałcenie jej, czy o rekrutację 12-latka jako „ochroniarza”.

W akcie oskarżenia jest też zarzut, że Kosiah zjadł… kawałki serca zamordowanego nauczyciela. Zapewne chciał posiąść jego mądrość, bo ten rodzaj kanibalizmu nie jest rzadkością w czasie wojen w Afryce.

Alieu Kosiah został aresztowany w Szwajcarii w 2014 roku. Jest sądzony przez trzech sędziów przed Federalnym Trybunałem Karnym w Bellinzona w Szwajcarii, na mocy ustawy z 2011 r. Zezwala ona na ściganie zbrodni wojennych popełnionych w dowolnym miejscu.

Lista zarzutów jest długa. Są na niej: rekrutacja i wykorzystanie dziecka-żołnierza, przymusowe wysiedlanie ludności, grabież, okrutne traktowanie ludności cywilnej, usiłowanie zabójstwa, zabójstwo, profanacja zwłok, gwałty…

Sama Liberia nigdy nie ścigała swoich zbrodniarzy wojennych, pomimo zaleceń Komisji Prawdy i Pojednania sprzed ponad 10 lat. W maju 2012 roku w Hadze Sąd Specjalny dla Sierra Leone skazał b. prezydenta Charlesa Taylora na 50 lat więzienia za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości.

Liberia to najstarsza republika w Afryce. Powstała w wyniku umowy między Amerykańskim Towarzystwem Kolonizacyjnym a autochtonami z 1821 roku. Dzięki niej wyzwoleni niewolnicy ze Stanów Zjednoczonych mieli osiedlić się w tej części kontynentu, na wykupionych przez Towarzystwo terenach, i żyć w zgodzie z 18 plemionami tubylczymi.

Początkowo Liberia była zależna od Stanów Zjednoczonych. 26 lipca 1847 roku Amerykanoliberyjczycy uchwalili konstytucję, jednocześnie deklarując własną niepodległość. Po czym wprowadzili… niewolnictwo. Rdzenni Afrykańczycy uzyskali ograniczone i tak prawo do głosowania dopiero 100 lat później.

