15 lat więzienia dla lekarza pedofila. Molestował i zgwałcił ponad 300 dzieci

Sąd w Charente-Maritime skazał lekarza Joëla Le Scouarneca na 15 lat więzienia za gwałty i molestowanie seksualne. Wyrok dotyczy tylko czterech przypadków, a skazany ma ich na swoim koncie co najmniej 312.

Były chirurg został osądzony za czyny popełnione przeciwko m.in. jego dwóm siostrzenicom, dziecku sąsiadów i małemu pacjentowi w szpitalu w Loches. Na proces wybrano cztery niebudzące wątpliwości i łatwe od udowodnienia przypadki. Chirurg przez długie lata molestował m.in. operowane przez siebie dzieci, kiedy pozostawały jeszcze odurzone po operacji. Swoje wyczyny zapisywał w „pamiętniku”, który wpadł w ręce policji po rewizji w jego domu.

Proces Joëla Le Scouarneca trwał od poniedziałku 30 listopada i odbywał się za zamkniętymi drzwiami sądu w Charente-Maritime. Podczas rozprawy Joël Le Scouarnec przyznał się do gwałtu, ale zasłaniał się „amnezją”, a „przyznanie się” dotyczyło oczywistych faktów.

Prokurator generalny żądał 15 lat więzienia i 10 lat nadzoru społeczno-sądowego. Sąd do 15 lat się przychylił, ale nadzór skrócił do lat 3. Na tym się sprawy nie kończą. Joël Le Scouarnec czeka jeszcze na rozprawy za inne gwałty w Lorient. Tutaj odpowie za ponad 300 potencjalnych aktów tego typu.

To jeden z największych skandali pedofilskich ujawnionych we Francji. 68-letni Joël Le Scouarnec to emerytowany chirurg, który pracował w kilku klinikach. Przebywa w areszcie od 2017 roku. Jego proces miał się odbyć w marcu, ale ze względu na pandemię doczekał się realizacji dopiero pod koniec roku.

Warto zwrócić uwagę na znak graficznym, jakim France Info opatrzyło tą informację:

Źródło: France Info