Grzegorz Braun składa doniesienie na premiera Morawieckiego i ministrów zdrowia

Grzegorz Braun na antenie Mediów Narodowych mówił o tym, iż przedsięwziął kroki prawne względem rządu Prawa i Sprawiedliwości, ze szczególnym wyróżnieniem dla premiera Mateusza Morawieckiego i ministrów zdrowia.

Grzegorz Braun poinformował o tym, że złożył doniesienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków rządu Prawa i Sprawiedliwości, w postaci nadużycia uprawnień i działania bez podstawy prawnej w czasie mniemanej pandemii koronawirusa.

„Grupa przestępcza”

– Ta grupa przestępcza jest liczniejsza, zalicza się do niej i minister, szef Kancelarii Premiera Dworczyk, bądź co bądź Niedzielski wszedł w buty Szumowskiego, fakt, że tego pierwszego wiatr historii wywiał, nie powinien zdejmować z niego odpowiedzialności i to nie odpowiedzialności moralnej przed sądem historii – mówił Braun.

– Odpowiedzialności karnej. Moje przekonanie jest właśnie takie: dokonuje się przestępstwo, a ze względu na masowość, skalę tego przestępstwa, być może zbrodnia. Zbrodnia sprowadzenia powszechnego niebezpieczeństwa, nadużycia władzy i działania bez podstaw prawnych – wskazywał poseł Konfederacji.

Poseł Grzegorz Braun przypomniał swoją interpelację, listę pytań, które skierował w sprawie szczepionek do rządu. Jak na razie nie udało się uzyskać odpowiedzi, a pytania w trybie interpelacji można znaleźć TUTAJ.

Doniesienia do prokuratury

– To interpelacja, ale idziemy dalej i do prokuratury zostały złożone doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Doniesienia w liczbie mnogiej – przekazał Grzegorz Braun.

– Już wiemy, bo tego władza nie ukrywa, że to jest polityka segregacji sanitarnej. Niektórych to oburza, ale ja mówię: apartheid medyczny, dzielenie Polaków na różne kategorie – dodawał poseł. Polityk przytoczył tu wypowiedź ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w której ten zapowiedział benefity dla zaszczepionych.

Minister Niedzielski: "Takie zachęty, że osoby zaszczepione będą mogły nie podlegać wybranym obostrzeniom". A więc – zgodnie z przewidywaniami niektórych – możemy się spodziewać przymusu pośredniego i powrotu segregacji, tym razem na zaszczepionych i niezaszczepionych. — Radosław Piwowarczyk (@R_Piwowarczyk) December 4, 2020

– Jedni będą mieli jakieś udogodnienia, drudzy nie będą mieli tych udogodnień, czyli będziemy mieli dwie kategorie obywateli, „ludzi zaszczepionych” i „podludzi niezaszczepionych” – podkreślił Braun.

Grzegorz Braun zauważył też, że władza już teraz wprowadziła dzielenie Polaków na kategorie między innymi poprzez przymus zamaskowania, przy okazji – niestety skutecznie – napuszczając jednych na drugich.