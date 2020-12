Lewackie „kolędy” na Święta. Szkalują Jana Pawła II i zbierają pieniądze na WOŚP [WIDEO]

Krzysztof Gonciarz i Pawbeats Orchestra nagrali profanację kolęd na Boże Narodzenie. Pieniądze ze sprzedaży lewackich kolęd trafią na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

„Nie mówmy o Strajku Kobiet / Nie mówmy o Strajku Kobiet / Nie mówmy o Strajku Kobiet / Bo to się skończy źle / Ja już dobrze wiem, że ty dobrze wiesz / Że gwiazdy na niebie to symbole SS / Czym jest ludzki płód, nie tłumacz mi / A ja nie powiem co zrobił Jan Paweł II” – to fragment lewackich kolęd, które nagrał znany youtuber Krzysztof Gonciarz.

Wspierający Strajk Kobiet były dziennikarz technologiczny wraz z towarzyszami postanowili nagrać swoją „interpretację” bożonarodzeniowych kolęd. Już pierwsza z nich sięga po szkalującą Papieża Polaka anegdotę internetowych śmieszków.

Lewacka pastorałka korzysta z muzyki „We Wish You a Merry Christmas”. Gonciarz „zniechęca” w niej do przynoszenia do wigilijnego stołu sporów o Strajk Kobiet i LGBT.

W piosence udzieliła się znana piosenkarka Reni Jusis. Projekt wspiera Pawbeats Orchestra. Lewackie kolędy będą dostępne na płytach, a autorzy podkreślają, że zysk ze sprzedaży w całości trafi do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka.

Opis prasowy projektu „Najpiękniejsze Polskie Kolędy” zapowiada „niezwykłą ucztę zmysłów z niezwykłą gamą legendarnych gości”. Płyta będzie składała się z sześciu utworów.

Premiera płyty zapowiedziana jest na grudzień.

W kolejnym filmie Gonciarz wyjaśnił, że fabułą teledysku jest przypadek „Julki”, która ogłosiła rodzinie, że jest lesbijką w trakcie Wigilii. Opowiedział też o swojej koleżance, którą… „kręcą” dzieci.

Źródło: NaTemat