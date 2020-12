Polacy umierają. Lawina wniosków o zasiłki pogrzebowe

Porównując wrzesień i październik tego roku do 2019, o blisko pięć procent wzrosła liczba zasiłków pogrzebowych wypłaconych przez opolski ZUS – poinformował Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu. W skali kraju wskaźnik ten wzrósł o 11 procent.

Opolski ZUS porównał liczbę wypłaconych zasiłków pogrzebowych w wrześniu i październiku tego roku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wzrost w regionie jest wyraźny, bo o 4,4 procent. Jeszcze większy, bo 11 procentowy wzrost wypłaty tego świadczenia ZUS zanotował w skali kraju.

„Wyraźny wzrost wpływu wniosków o wypłatę zasiłku pogrzebowego notujemy w drugiej połowie tego roku. W pierwszym półroczu wypłaciliśmy 4614 zasiłków pogrzebowych. To – nieznacznie – ale jednak mniej w porównaniu do pierwszego półrocza 2019 roku, gdy rozpatrzyliśmy 4680 takich spraw” – powiedział Szczurek.

W drugiej połowie roku liczba zasiłków pogrzebowych wypłacanych przez ZUS w regionie wyraźnie wzrosła.

„Ogólnopolskie dane ZUS z września i października tego oraz minionego roku wskazują na 11-procentowy wzrost wypłaconych zasiłków pogrzebowych. Tendencja ta dotyczy kraju ale też województwa opolskiego. Rok temu, we wrześniu i październiku ZUS wypłacił w Polsce 56,3 tys. zasiłków pogrzebowych. W tych samych miesiącach tego roku – już 62,3 tys. Na Opolszczyźnie analogicznie 1536 i 1607, a to wzrost o 4,4 proc.” – wylicza rzecznik opolskiego ZUS.

ZUS w Opolu prognozuje, że ostatecznie w tym roku wypłaci więcej zasiłków pogrzebowych niż ubiegłym roku, kiedy rozpatrzył 8945 spraw.

Od stycznia do końca listopada 2020 r. ZUS w regionie zrealizował już 8829 tych świadczeń.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub miała między innymi przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową.

O zasiłek pogrzebowy można również wystąpić po śmierci osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia.

Również po śmierci osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne czy zasiłek przedemerytalny.

Dodatkowo po osobie, która zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty lecz w dniu zgonu spełniała warunki do jej uzyskania. Co istotne dla wnioskodawcy, zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Od 1 marca 2011 roku zasiłek pogrzebowy jest stały, a jego wysokość to 4 tys. zł. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych kwot związanych z pochówkiem, zasiłek będzie wypłacony w wysokości 4 tys. zł.

Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej lub gmina, to wtedy zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak maksymalnie do kwoty 4 tys. zł. Te same regulacje obowiązują, gdy koszty pogrzebu bierze na siebie inna osoba niż członek rodziny.

W sytuacji, gdy koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba lub podmiot, to zasiłek pogrzebowy będzie podzielony między te osoby lub podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

ZUS przypomina, że obecnie nie ma aktu prawa, który precyzyjnie i ostatecznie rozstrzyga, jakie wydatki należy uznać za koszty pogrzebu, a jakie już nie. Przyjmuje się jednak, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do pochowania zwłok.

Przy wypłacie zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki. (PAP)