Polka ministrem sprawiedliwości na Litwie. 32-latka będzie walczyć o prawa Polonii

Prezydent RL Gitanas Nausėda ogłosił swoją decyzję w sprawie kandydatów na ministrów w nowym rządzie, tworzonym przez konserwatystów i dwie partie liberalne – czytamy na Kresy.pl. Okazuje się, że ministrem sprawiedliwości będzie Polka Ewelina Dobrowolska.

W piątek prezydent Litwy podał listę kandydatów na szefów poszczególnych ministerstw. Politycy wcześniej zostali przez premier Ingridę Simonyte.

„Mogę powiedzieć, że na stanowiska dwóch ministrów – ministra komunikacji oraz ministra rolnictwa – powinny zostać przedstawione inne kandydatury” – powiedział Nausėda na konferencji prasowej. Te kandydatury został odrzucone ze względu na brak „odpowiedniego rozeznania w tych sektorach”.

Z wypowiedzi prezydenta Litwy wynika, że ministerstwem sprawiedliwości zajmie się Polka Ewelina Dobrowolska z Partii Wolności, etniczna Polka i była radna Wilna.

„Pani Ewelina była bardzo dobrze przygotowana do rozmowy” – ocenił prezydent w piątek wieczorem w wywiadzie dla telewizji publicznej LRT. Szef państwa podkreślił też, chociaż stanowiska w niektórych kwestiach nie był zbieżne, to jednak widać było, że kandydatka na ministra sprawiedliwości starannie przygotowała odpowiedzi na pytania, jakie przygotowali dla niej pracownicy kancelarii prezydenckiej, nie pomijając żadnego z nich.

Podczas rozmowy pochodząca z Wilna kandydatka zademonstrowała, że bardzo poważnie pochodzi do swych przyszłych zadań i „jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność” – ocenił prezydent. Przyznał, że z powodu wieku Dobrowolskiej „brakuje być może doświadczenia politycznego”, ale podkreślił też, że „nie jest to przeszkodą, by stała się ministrem o dużej skuteczności”. „A doświadczenia nabędzie” – dodał Nauseda.

Ewelina Dobrowolska w styczniu tego roku uzyskała mandat radnej miasta Wilna z ramienia liberalnej Partii Wolności. W październikowych wyborach parlamentarnych zdobyła mandat poselski, startując z listy tejże partii, przeskakując z ósmego miejsca na liście partyjnej na pozycję szóstą. Jest pierwszą od wielu lat parlamentarzystką – Polką, która została wybrana do litewskiego Sejmu spoza z listy Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Dobrowolska jest prawniczką. Przez wiele lat współpracowała z Europejską Fundacją Praw Człowieka, m.in. reprezentowała przed litewskimi sądami osoby walczące o poprawny zapis swojego imienia i nazwiska w litewskich paszportach, w tym – Polaków. Zgodnie z obowiązującym na Litwie prawem wszystkie nazwiska są lituanizowane.

Dobrowolska wygrała w sądach ponad 100 takich spraw. Z jej inicjatywy samorząd Wilna pozwolił petentom zwracającym się do urzędu miasta w formie pisemnej na używanie nie tylko języka państwowego, ale i polskiego. Prawniczka przewodniczyła także grupie roboczej, która przygotowała konsultowany obecnie w poszczególnych ministerstwach projekt ustawy o mniejszościach narodowych.

Przed wyborami 32-letnia wilnianka podkreślała, że jeżeli chodzi o sprawy polskie na Litwie, to jednym z głównych zadań przyszłego parlamentu będzie przyjęcie ustawy o mniejszościach narodowych i ustawy o pisowni nazwisk.

„Przyjęcie tych ustaw będzie też moim celem po objęciu stanowiska ministra” – powiedziała Dobrowolska. Przypomniała też, że będąc ministrem zachowuje mandat poselski i że umowa koalicyjna zawarta przez jej ugrupowanie z będącą obecnie u władzy centroprawicą przewiduje rozwiązanie tych kwestii.

Wybory na Litwie z 11 i 25 października wygrali konserwatyści z ugrupowania Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD), którzy uzyskali 50 mandatów w 141-osobowym parlamencie. TS-LKD oraz dwie partie liberalne – Ruch Liberałów Republiki Litewskiej (13 mandatów) i Partia Wolności (LP – 11 mandatów) – ogłosiły gotowość przejęcia władzy.

W przyszłym tygodniu w litewskim parlamencie ma się odbyć głosowanie ws. programu nowego rządu oraz zaprzysiężenie nowych ministrów. Zgodnie z litewskim ustawodawstwem kandydatów na ministrów zgłasza premier, ale powinni oni zyskać aprobatę prezydenta. Prezydent Litwy spotkał się już ze wszystkimi kandydatami na ministrów.

