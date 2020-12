Polska firma zaczipuje cały świat? „Chip przypomni kiedy wziąć tabletkę i czy szczepionka się nadaje”

Polska firma „Talkin’ Things” chce zastąpić tradycyjne kody kreskowe chipami. Według Polaków, ich produkt zrewolucjonizuje branżę.

Polacy z „Talkin’ Things” pracowali już dla największych m.in. dla Coca-Coli, Nestlé, L’Oréal. Teraz chcą przeprowadzić rewolucję – twierdzą, że nadszedł koniec kodów kreskowych i nastał czas chipów.

Marcin Pilarz z „Talkin’ Things” uważa, że czipowanie produktów, a mówiąc bardziej precyzyjnie – umieszczanie na ich opakowaniach specjalnych tagów to przyszłość.

Choć dla Europejczyków, to wciąż brzmi jak science-fiction, to poza Starym Kontynentem rewolucja technologiczna rzeczywiście zaczyna nabierać tempa. W Japonii takie tagi będą obowiązkowe w mniejszych sklepach spożywczych do 2026 r.

A dlaczego tagi-chipy są lepsze niż tradycyjne kody kreskowe?

– Tag powie nam wszystko – na przykład to, czy produkt jest na pewno oryginalny. Nie trzeba będzie szukać hologramów, sprawdzać. Podpowie nam też, czy szczepionka nadaje się do użycia – opowiada w rozmowie z money.pl Pilarz.

Czytać będzie je potrafiła większość dostępnych na rynku smartfonów. Chipy mogą się przydać w różnych branżach.

– Prowadzimy też projekt dla firmy, produkującej leki weterynaryjne. Tagi przypominają o tym, kiedy podana została ostatnia tabletka. To ważne, bo okazuje się, że wiele osób o tym zapomina, zwłaszcza jeśli lek podaje się np. co miesiąc. Podobne rozwiązania mogą być również stosowane w zwykłej farmacji – opowiada Pilarz.

– Ciekawy był też projekt, który realizujemy dla producenta olejów samochodowych. „Zatapiając” tag w nakrętce można mieć pewność, że nigdy nie była otwierana przez nikogo niepowołanego – dodaje.

Tagi mogą również pomóc w śledzeniu przesyłek. Zastosowań jest mnóstw. A jak rozwija się ten rynek póki co?

„Rynek tagów rośnie w niezwykle szybkim tempie. Według amerykańskiej firmy IDTechEx w zeszłym roku na całym świecie sprzedano ok. 20 miliardów tagów, a rok wcześniej 17,5 miliarda. Cały rynek w 2020 r. ma być warty nawet 12 miliardów dolarów. Prym wiodą na rynku Amerykanie z firm Impinj i Zebra Technologies” – informuje money.pl.

Źródło: money.pl