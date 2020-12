Science-fiction w służbie wojska. Pisarze będą wymyślać broń i zagrożenia z przyszłości

Pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na wyobraźnię wojska. Do tego stopnia, że niektórzy postanowili powołać pisarzy science fiction do wymyślania broni przyszłości i zagrożeń, które dopiero nastąpią.

George Orwell w swoich książkach opisywał utopie, które mogą nastąpić w przyszłości. Podobnie Stanisław Lem w swoich książkach kreślił technologie, które w jego czasach wydawały się kompletnym science fiction.

Po latach niektóre z tych wizji stały się naszą rzeczywistością. A to, w połączeniu do globalnego chaosu związanego z epidemią, pchnęło rządy do niecodziennych pomysłów.

Np. francuskie wojsko postanowiło powołać zespół… stworzony z pisarzy science fiction. Literaci mają wymyślać dla nich militarne technologie przyszłości, a nawet przewidywać jakie zagrożenia mogą nastąpić.

Co ciekawe, projekt francuskiej armii nie jest wyjątkiem. Po zamachach z 11 września wojsko Stanów Zjednoczonych powołało specjalny komitet, w którym znaleźli się również pisarze science fiction.

Mieli przedstawić swoje koncepcje rozwoju światowego terroryzmu. Mało tego, od 2013 roku amerykańska armia współpracuje z Maxem Brooksem, autorem scenariusza filmu science fiction „World War Z”.

We Francji pomysł powołania literatów pojawił się pierwszy raz dwa lata temu. Wówczas stworzono Defense Innovation Agency, która podobnie jak amerykańska DARPA pracuje nad rozwojem technologii militarnych.

– Rok temu DIA ogłosiła nabór do specjalnego zespołu Red Team, który miałby zając się przewidywaniem zdarzeń i projektowaniem technologii, które nikomu innemu nie przychodzą do głowy. Zgłosiło się setki kandydatów związanych ze sztuką i literaturą. Wojsko powołało 10 z nich – pisarzy science fiction, futurologów i ilustratorów – wyjaśnia portal Bezprawnik.

W trakcie ostatniej prezentacji zespół pojawił się wątek „Piratów przyszłości”. Omawiano też próby przejęcia przestrzeni kosmicznej czy chęci kontrolowania ludzi, dzięki wczepionym implantom mózgowym.

Francuska minister sił zbrojnych Florence Parly twierdzi, że pisarze literatury naukowo fantastycznej nie raz pokazali, jak będą przebiegały etapy upadku naszej cywilizacji, dlatego warto wykorzystać ich wiedzę przy prognozowaniu zagrożeń.

Źródło: Bezprawnik