Szczepionka to nie koniec obostrzeń? WHO przestrzega przed uśpieniem pandemicznej czujności. „Szczepionka nie oznacza zero COVID-19”

Światowa Organizacja Zdrowia nie traci pandemicznej czujności. WHO, ustami swojego dyrektora generalnego oświadczyła, że pandemia nie dobiegła końca, pomimo postępów w pracach nad szczepionkami.

– Ostatnie postępy w zakresie szczepionek przeciwko Covid-19 są pozytywne, ale Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się, że doprowadziło to do coraz większego przekonania, że pandemia dobiegła końca – podkreślał w piątek Tedros Ghebreyesus.

– Postęp w zakresie szczepionek daje nam siłę i możemy teraz zacząć widzieć światło na końcu tunelu. Jednak WHO obawia się, że istnieje coraz większe przekonanie, że pandemia Covid-19 się skończyła – dodał.

Zdaniem szefa WHO, pandemia ma jeszcze długą drogę do przebycia. Jej przebieg i zakończenie będą zależały od decyzji podjętych przez rządy i obywateli.

– Wiemy, że to był ciężki rok i ludzie są zmęczeni, ale w szpitalach, które pracują na najwyższych obrotach, sytuacja jest najtrudniejsza z możliwych – przyznał.

Głos w sprawie szczepionek i końca pandemii zabrał także czołowy ekspert WHO ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan.

Przestrzegł on lud miast i wsi, że pojawienie się kilku skutecznych szczepionek (przynajmniej według zapewnień producentów) oraz towarzyszący temu optymizm nie mogą osłabić koronawirusowej czujności. Jak mówił, szczepionki nie wyeliminują wirusa.

– Szczepionki nie oznaczają zero Covid-19 – stwierdził Ryan. Jak wyjaśnił, same szczepionki „nie będą w stanie wykonać całej pracy”.

