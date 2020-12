Tęczowa patologia w natarciu. Podaruje ojcu jajeczko, by sobie wyhodował dziecko z jej byłym kochankiem

Barrie Drewitt-Barlow był ze swym kochankiem pierwszym brytyjskim homoseksualistą, którego oficjalnie uznano za ojca dziecka z hodowli. Teraz córka pomoże mu wyhodować kolejne, które ma być jego dzieckiem, a może nawet wnuczkiem.

21-letnia dziś Saffron Drewitt-Barlow jest dzieckiem urodzonym przez surogatkę i wraz ze swoim bratem bliźniakiem pierwszym dzieckiem wyhodowanym dla pary brytyjskich homoseksualistów. Jej „ojcami” są Barrie Drewitt-Barlow i jego mąż, czy tam żona Tony Drewitt Barlow, przy czym biologicznie ojcem jest Barrie.

Wesoła rodzinka powiększyła się ostatnio o nowe wyhodowane dziecko – tym razem dla Barrie’go Drewitt-Barlow i jego kochanka Scotta Hutchisona. Ten wcześniej był kochankiem Saffron Drewitt-Barlow, czyli wyhodowanej córki swego kochanka Barrie. We wrześniu kupli sobie wyhodowana dla nich dziewczynkę Walentynę.

To bardzo spodobało się 21-letniej Saffron, która uznała, że dobrze byłoby, gdyby jej „tatko” miał z jej byłym kochankiem kolejne dziecko. Dlatego podarowała parze swoje jajeczko. Zapłodnione ma być nasienie jej byłego kochanka. De facto „nowe” dziecko byłoby niby dzieckiem, ale i wnuczkiem Barrie’go Drewitt-Barlow.

Córunia ma jednak pewien problem i rozterki. Chce podarować jajeczko swemu tatusiowi, ale nie bardzo podoba jej się, że tatuś chce się rozwieść z jej drugim tatusiem, czy tam mamusią Tonym. Póki co mieszkają razem choć Barrie Drewitt-Barlow, czyli jej tatuś w sierpniu „zaręczył” się z jej byłym kochankiem Scottem, no a we wrześniu kupili sobie wyhodowaną dla nich Walentynkę.

Saffron chce by jej tatuś Barrie nie rozwodził się z jej drugim tatusiem Tonym, tylko poczekał aż ten umrze. Tony chory jest bowiem na raka. Tatuś jednak nie chce czekać. Oznajmił, że owszem kocha swego męża Tony’ego, ale już tylko platonicznie. Saffron ma jeszcze inne rodzeństwo – braci z poprzedniego małżeństwa swego tatusia, kiedy ten ożeniony był jeszcze z kobietą.

Jak opisuje „Daily Mail” całe to stadło mieszka na Florydzie w wielkiej, wartej 8 milionów dolarów rezydencji. Barrie Drewitt-Barlow i Tony dorobili się na handlu dziećmi. Ich agencja załatwiała podobnym im dewiantom wyhodowane dzieci.