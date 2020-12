Wulgarna feministka nagrała film. „Zostanę dziwką, będę się ru***ć bez zabezpieczenia i usuwać dzieci Boże” [WIDEO]

Niektóre feministki zaczynają być coraz bardziej wulgarne w swoim przekazie rewolucyjnym. Jednak tak obrzydliwej odezwy do towarzyszek dawno nie było.

Feministki od miesięcy domagają się łatwego dostępu do aborcji. Niektóre chcą tylko utrzymania tzw. kompromisu, inne w swoich postulatach idą dalej.

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wywołała prawdziwą furię wśród lewicy. Na protestach pojawiały się mocne hasła, ale większość uczestniczek starała się nie przesadzać z przekazem.

Reporter Patryk Sykut opublikował na swoim koncie nagranie z przekazem wideo jednej z feministek domagających się dostępu do łatwej aborcji. Wulgarny przekaz trudno nawet komentować.

Młoda #julka 😯

– Jeśli będę chciała zostanę dziwką! Będę się ruc**ć bez zabezpieczeń i usuwać DZIECI BOŻE kiedy tylko będę chciała i c**j ci do tego!

– Twoje zdanie i twoja wiara w Boga jest ch**a ważna tutaj! Jesteś pośmiewiskiem i hańbą dla kobiet, które walczą o swoje prawa! pic.twitter.com/OhaT5EWjbs — Patryk "Skju" Sykut (@PatrykSykut) December 3, 2020

– Wiecie, czemu walczymy o swoje prawa? Bo nie chcemy być je*anymi zmywarami, k**wa, do końca życia. Jeśli będę chciała zostanę dziwką! Będę się ru***ć bez zabezpieczenia oraz usuwać te dzieci, te życie Boże, kiedy tylko, k**wa, będę chciała. I c**j ci do tego! Nie chcesz tego robić, nie popierasz, spoko. Ale odejdź od tej sprawy, bo inne kobiety maja inne zdanie niż ty. Twoje zdanie i twoja ta piękna wiara w Boga jest ch**a ważna tutaj! Jesteś pośmiewiskiem, hańbą dla wszystkich kobiet, które walczą o swoje prawa! Tyle mam do powiedzenia. Dziękuję – oświadczyła dziewczyna na nagraniu.

Szokujący film i jego autorka najwyraźniej nie przeszkadza platformom społecznościowym, które zobowiązały się do walki z patologią. Widać patologia patologii nie równa.

